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Макей: Позиции Беларуси и России по вопросам разоружения совпадают

21.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Позиции Беларуси и России по вопросам разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями совпадают, Минск и далее будет поддерживать инициативы Москвы в этой сфере. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел двух стран, сообщает телеканал «МИР 24».

«Думаю, было бы важно еще раз отметить совпадение принципиальных подходов Беларуси и России по ключевым вопросам повестки дня в сфере разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями. Мы последовательно поддерживаем российскую сторону на международных площадках», – отметил глава ведомства.

Макей напомнил, что с 2015 года Белоруссия представляет интересы России в Совместной консультативной группе по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, и посетовал о наращивании военных потенциалов, в том числе и в Европе. По словам министра, в Беларуси есть ощущение, что по-настоящему осознания реальности нарастающей угрозы большого военного конфликта в мире не произошло.



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Теги: Минск
 
 
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Как отметил глава белорусского МИД, Минск и далее будет поддерживать инициативы Москвы в этой сфере.
 
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