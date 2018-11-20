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Макей: Позиции Беларуси и России по вопросам разоружения совпадают
21.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Позиции Беларуси и России по вопросам
«Думаю, было бы важно еще раз отметить совпадение принципиальных подходов Беларуси и России по ключевым вопросам повестки дня в сфере разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями. Мы последовательно поддерживаем российскую сторону на международных площадках», – отметил глава ведомства.
Макей напомнил, что с 2015 года Белоруссия представляет интересы России в Совместной консультативной группе по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, и посетовал о наращивании военных потенциалов, в том числе и в Европе. По словам министра, в Беларуси есть ощущение, что по-настоящему осознания реальности нарастающей угрозы большого военного конфликта в мире не произошло.
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Как отметил глава белорусского МИД, Минск и далее будет поддерживать инициативы Москвы в этой сфере.
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