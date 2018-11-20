Как жить будем? Что ждет нашу экономику в ближайшие два года

Правительство поставило перед собой цели, создало план работы, разбило его по направлениям и установило индикаторы выполнения задач. Они конкретные, значит, через два года можно будет легко проверить прогресс.

Цены

По итогам 2018 года инфляция должна быть на уровне 6%, в 2019 и 2020 гг. - 5%. Международные резервные активы в текущем году должны быть не менее $6,5 млрд долларов, в следующем - $7,1 млрд, в 2020 году - $7,5 млрд.

В планах - каждый год привлекать на выгодных условиях ресурсы Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка в сумме не менее $400-500 млн. Вероятно, речь идет о новых кредитах, но на какой срок и под какой процент, не уточняется.

Официально: за январь-октябрь 2018 года потребительские цены выросли на 4,2%. При этом 83% белорусов, следует из августовского опроса Национального банка, не согласны с тем, что цены выросли незначительно. Из 2000 респондентов 876 наблюдали очень сильный рост, 781 - умеренный, и только 247 - незначительный.

Жилье

Каждый год планируется вводить не менее 900 тыс. квадратных метров жилья с господдержкой Это, например, 9000 квартир площадью 100 кв. м.

Квадратный метр жилья должен будет стоить не больше среднемесячной зарплаты по стране, а на каждого жителя придется в среднем 27,3 «квадрата».

В сентябре 2018 года средняя зарплата была 963,6 рубля, или $450. При этом цена квадратного метра в Минске колеблется в районе $1300. Чтобы жители столицы могли покупать жилье в своем городе по формуле «квадрат площади равен среднемесячной зарплате», они должны зарабатывать как минимум 2800 рублей.

Доходы

Реальные доходы к предыдущему году должны вырасти: в 2018 году - на 7,1%, в 2019 году - на 3,4%, в 2020 году - на 3,5%. Бюджетники, по плану, будут получать не меньше 80% средней зарплаты по республике.

В сентябре 2018 года средняя зарплата в образовании была немногим меньше 660 (68% средней зарплаты) рублей, в здравоохранении - около 750 руб. (79%).

Работа

Зарегистрированная безработица ежегодно не должна превышать 1%, а безработица по методологии Международной организации труда (МОТ) к концу 2020 г. - 5%.

Уровень зарегистрированной безработицы на первое ноября составил 0,3%. За год он уменьшился вдвое.

Вакансий в Беларуси много, но в среднем лишь каждая 15-я предлагает зарплату на уровне средней по стране или выше. Так, в общереспубликанском банке вакансий государственной службы занятости 82,6 тысячи предложений о работе, из которых с зарплатой от 960 рублей - 5,3 тыс. Еще 52 тыс. вакансий предлагают зарплату меньше 500 руб.

Пенсии

К 2020 году у нас должно быть не больше 5,5% малообеспеченных. Средняя пенсия по возрасту в 2018-2020 годах должна составлять не меньше 40% среднемесячной зарплаты по стране. В сентябре 2018 года средний размер пенсий по возрасту - 375 рублей, это 39% средней зарплаты.

кстати

Реализация Программы, сообщили в Совмине, обеспечит качественное завершение текущей пятилетки и создаст условия для динамичного социально-экономического развития Республики Беларусь в 2021-2025 годах и долгосрочной перспективе. Стоит глобальная задача - увеличить валовой внутренний продукт к 2025 году до $100 млрд.