Не могу оставить без внимания мнение пользователя Lev_40 о бездомных кошках. Кошачьи блохи нападают на человека только в том случае, если они потеряли своего «хозяина»-кота. Вообще, у каждого вида животных - у кошек, собак, мышей и крыс - свой вид блох, которые очень неохотно расстаются со своим «хозяином». Бывают и человеческие блохи, обитающие в квартирах, подвалах, особенно там, где не проводится уборка.

Глистами люди заражаются опять-таки при несоблюдении гигиены, при этом не обязательно от животных. Кроме того, человек может заразиться от других людей множеством инфекционных болезней. Тут вам и грипп, и менингит, и туберкулез, не говоря уже о заболеваниях, передающихся половым путем. Так что не кошек нужно бояться, а своих неаккуратных соседей, коллег, друзей. На мой взгляд, кошки - самый экологически чистый «способ» борьбы с грызунами, «разработанный» самой природой. А вот химические методы малоэффективны: ведь крысы - умные животные, к тому же быстро мутируют, им все эти яды нипочем. Зато людям, которые заходят в обработанные подвалы, отрава может нанести вред.

Ирина Черевко, Пинск