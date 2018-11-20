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Конец гламура. Культовый журнал о моде прекращает выход

21.11.2018 17:04 — Разное | Ежедневник  
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Конец гламура. Культовый журнал о моде прекращает выход

фото:kommersant.ru

Издательство Conde Nast прекратит выпуск печатной версии американского журнала Glamour.

Последние экземпляры будут датированы январём 2019 года, на обложке номера читатели увидят голливудскую актрису Амбер Хёрд, пишет «Коммерсантъ». Начиная с февраля Glamour в США будет доступен только по подписке на сайте или в приложениях для мобильных устройств.

Тенденция к прекращению выпуска журналов на бумажных носителях набирает обороты. Так, год назад всё то же Conde Nast прекратило печатать Teen Vogue. Выпуск печатной версии The Wall Street Journal прекратился в октябре в Европе и Азии, а британский The Independent перешёл на цифру ещё два года назад.

 
 
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Издательство Conde Nast прекратит выпуск печатной версии американского журнала Glamour.
 
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