Ищете «работу мечты»? Этот путь может привести к нищете

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Откуда пошли все эти разговоры о том, что надо искать свою страсть? Нет, этот путь заведет вас в никуда.

Это доказывает Джастин Рейнольдс, автор блога Knote:

Представьте себе мир, в котором каждый — блестящий спортсмен, музыкант или художник. Тогда у вас появились бы новые любимые песни. Но тогда было бы совсем погано подхватить пневмонию. Не говоря уже о климатической катастрофе.

Вокруг нас полно людей, которые с энтузиазмом рассказывают: надо просто следовать за своей страстью. Не знаете, что хотите изучать? Ищите свою страсть. Не понимаете, чем заняться, когда закончите университет? Следуйте за своей страстью. Не знаете, что надеть? Ну, вы поняли.

Увы, это отвратительный совет. Если вы и вправду сделаете ставку на страсть, вам грозит нищета. В 2003 году опрос среди студентов показал, что 84% страстно увлекаются чем-то. И это, конечно, хорошо. Но какие это страсти? У 90% это был спорт, музыка или изобразительное искусство. И какое это отношение имеет к реальному рынку труда? На спорт, музыку и прочие художества приходится лишь 3% рабочих мест. И если бы все эти студенты последовали своей страсти, они бы оказались в тупике.

Такова жизнь.

Так где же вам следует работать? И как понять, какую профессию стоит осваивать?

Исследования показывают, что то, чем вы интересуетесь сегодня, с малой степенью вероятности будет вам интересно 10 лет спустя. Может быть, вы думаете, что работа в Google сделает вас счастливейшим человеком на свете. Кто знает? Но исследования говорят, что мы очень плохо умеем предсказывать свое будущее счастье. И может оказаться, что эта работа мечты сделает вас еще несчастливее, чем сейчас.

Если вы совсем не понимаете, чем вам стоит заняться в жизни, спросите коллег, друзей, людей, которых вы уважаете. Найдите других профессионалов — пусть даже в соцсетях — и спросите их мнение. Постарайтесь узнать как можно больше. Попробуйте как можно больше стажировок и тренировочных заданий, чтобы выяснить, что вам больше нравится делать.

Ну а если вам по-прежнему непросто сформулировать ответ, держите в голове вот эти четыре вопроса и всякий раз задавайте себе их, когда вам встречается работа, способная вас заинтересовать.

1. Могу ли я убедительно представить, как я по-настоящему занимаюсь этой работой?

Допустим, вам предлагают суперзамечательную работу в известной дизайнерской фирме. Но это не значит, что нужно мчаться подписывать контракт. Зарплата, бонусы, привилегии и прочее — это все хорошо. Но для начала вам нужно представить себя в этой роли. Например, подумайте: а вы уверены, что сможете выслушивать бесконечные жалобы клиентов на шрифт, который им почему-то не понравился? Сумеете ли вы справляться с чрезвычайными запросами — когда клиент требует сделать что-то за шесть часов без предварительного предупреждения?

2. Не заскучаю ли я на этой работе через несколько недель?

Поймите, как выглядит обычный рабочий день сотрудника на той должности, которой вы жаждете. Обратите внимание на наименее гламурные детали: совещания, таблицы с отчетами, телефонные переговоры. И спросите себя, а сможете ли вы заниматься этим годами. Если возникает подозрение, что уже через несколько недель вы иссякнете, лучше поищите другую работу.

3. Поможет ли эта работа моим будущим карьерным целям?

Даже если вы не имеете особого представления, чем вам следует зарабатывать на жизнь, ваша воображаемая карьерная траектория наверняка выглядит как-то так:

1. Поработать серьезно.

2. Получить более ответственную позицию.

3. Зарабатывать больше.

4. Получить более ответственную способность.

5. Зарабатывать больше.

6. И т.д.

7. Рано выйти на пенсию и жить беспечной жизнью где вам захочется.

Когда вас заинтересует какая-то работа, спросите себя, даст ли она вам тот опыт, благодаря которому вы станете ценным сотрудником где-то еще. Выясните, какие в этой организации есть возможности для продвижения, насколько часто в ней продвигают сотрудников.

4. Волнует ли меня то, к чему стремится эта компания?

Если вы пьете только чай и все время жертвуете деньги организации «Матери против вождения в пьяном виде», вряд ли вы захотите получить работу копирайтера в InBev. Ищите работу в таких местах, которые соответствуют вашим ценностям. Это, в свою очередь, даст вам уверенность, что вы будете заинтересованы в этой работе, что вам будет приятно думать, что вы проводите свое время осмысленно. Последнее, что вам нужно — это работать в компании, чья цель и чье предназначение вызывают у вас отвращение.

Время конечно, и назад его не вернешь. Поэтому выбирайте мудро — и не торопитесь.

Идеономика