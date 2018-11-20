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Райисполком: Прежде всего — индивидуальная работа

21.11.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Михаил Букинич

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Прежде всего — индивидуальная работа с каждым ребёнком, подростком. На этом акцентировал внимание всех субъектов профилактики председатель районного исполнительного комитета Александр Прокопов при рассмотрении вопроса о состоянии работы по профилактике преступлений, правонарушений среди несовершеннолетних на очередном заседании райисполкома.

Райисполком: Прежде всего — индивидуальная работа

Заместитель председателя райисполкома Игорь Мельников отметил, что за истекший период 2018 года совершено 3 преступления (за аналогичный период 2017 года — 4 преступления). Однако в производстве Мстиславского РОСК находится два уголовных дела, возбуждённые за преступления, совершённые группой лиц. Перспектива их окончания — конец ноября 2018 года. Данный факт свидетельствует о предполагаемом росте количества преступлений, совершённых несовершеннолетними, в сравнении с 2017 годом.

Игорь Мельников подробно рассказал о произошедших преступлениях. Они относятся к категории менее тяжких (все — кражи). Одно из анализируемых преступлений совершено в 2017 году. Одно из них совершено в летнее время, во время каникул (июнь). Все преступления произошли в вечернее и ночное время. Одно из преступлений совершено в выходной день (суббота), остальные — в рабочие. На момент совершения преступлений, 3 несовершеннолетних состояли на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних.

«Условиями для совершения преступлений несовершеннолетними стали ненадлежащая сохранность личного имущества со стороны его владельцев. Изучение причин совершения преступлений показывает, что все они стали возможны из-за утраченных детско-родительских отношений, когда родители не имеют авторитета у своих детей, сниженного контроля за поведением подростков в свободное от учёбы время со стороны всех субъектов профилактики», — отметил заместитель председателя райисполкома.

Игорь Мельников подчеркнул, что в связи с тем, что последние два преступления совершены группой лиц (одно из них совершено несовершеннолетними в группе со взрослыми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения), необходимо принять эффективные меры по разобщению группировок антиобщественной направленности. Сотрудникам отдела внутренних дел необходимо активизировать работу по выявлению правонарушений, связанных с употреблением алкоголя несовершеннолетними и вовлечением их в антиобщественную деятельность взрослыми.

Прокурор области Александр Чадюк, который принял участие в заседании исполкома, обратил внимание на то, что сейчас очень важно работать с несовершеннолетними, которые состоят на внутришкольном учёте. Он подчеркнул, что таким образом можно упредить правонарушения и помочь не сломать судьбу детям.

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Прежде всего — индивидуальная работа с каждым ребёнком, подростком. На этом акцентировал внимание всех субъектов профилактики председатель районного...
 
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