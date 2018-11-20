Задайте свой вопрос юристу. В Ленино пройдет правовой прием

Профсоюзные юристы и представители прокуратуры проведут 29 ноября с 10.00 до 12.00 правовой прием в агрогородке Ленино в Ленинском сельском Совете. В этот день обратившиеся на прием смогут получить бесплатную консультацию правового инспектора труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Виктора Кунцевича и представителя прокуратуры по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов.

Задать свой вопрос или записаться на прием можно в Горецком районном объединении профсоюзов по адресу: ул. Якубовского, д. 9, кабинет 25, или по телефону 72-267.

Мы побывали на предыдущих приемах: