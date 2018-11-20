СПРАВКА ​Ежегодный конкурс красоты, проводимый под эгидой Организации Объединенных Наций и направленный на привлечение внимания к защите окружающей среды, а также к охране живой природы, состоялся 3 ноября в Маниле на Филиппинах.

- Анастасия, расскажите о себе. Как Вы попали в модельный бизнес?





Анастасия Щипанова

- Мне было 16 лет когда меня нашёл скаут одного из модельных агентств Москвы. Мой рост тогда уже был 178 сантиметров, я всегда была очень худенькая, при стабильном весе в 55 килограмм. Мне всегда нравилась атмосфера фэшн индустрии, где меня так радушно принимают. Не могу не сказать, что конкурсы красоты и модельный бизнес - это совершенно разные сферы деятельности, они требуют разных качеств и параметров внешности. Для модельного бизнеса востребованы очень худенькие девушки, с ростом выше 175 сантиметров, а для конкурсов красоты нужна красивая фигура, лицо и умение преподнести себя, рост уже не так важен. Мне нравится всё, что связано с красотой: искусство, модные показы, конкурсы красоты, зрелищные шоу, театр, кино, путешествия, всё то, что приятно глазу. Мисс Земля 2018 - это мой 5 конкурс красоты, а Филиппины - моя юбилейная, 50 страна!

- Вы не первый раз принимали участие в конкурсе красоты международного уровня. Чем отличается этот конкурс?

- Между международными и национальными конкурсами красоты есть существенная разница. На мировом конкурсе крайне жёсткий график и конкуренция, т.к. приезжают девушки, уже коронованные в своей стране красавицы. Все очень хорошо подготовленные и ответственные перед своей страной. Находиться среди красивейших представительниц разных национальностей и культур гораздо интереснее. Приятно быть частью столь масштабного праздника красоты.





Анастасия Щипанова Фото: АиФ

– Как отреагировали, когда узнали, что будете представлять Беларусь на конкурсе "Мисс Земля"?

- Я очень обрадовалась. Сразу почувствовала свою ответственность перед страной. И конечно же, вдохновилась на новые идеи, касаемые конкурса. У нас будет много поездок и промежуточных конкурсов, на которых нужно потрясающе выглядеть и показать себя с лучшей стороны.

– Какими параметрами, на ваш взгляд, должна обладать идеальная модель?

- Помимо внешности с параметрами 90-60-90, конечно же, это терпение и труд. В модельном мире всё очень строго. Это полноценная, пусть и приятная, но работа, а не развлечение как считают многие. На съёмках бывает разное. В первую очередь, это ненормированный график, работа 24/7, постоянная смена имиджа и декораций. Такие качества как мобильность, коммуникабельность, толерантность и актерские навыки очень востребованы как для модельной деятельности, так и для продуктивного участия в конкурсах красоты.

– Как проходила подготовка к конкурсу?

- Важно очень хорошо выглядеть, всё-таки, в первую очередь, это конкурс красоты. Во-вторых это личностные качества, энергия. На конкурсе будет много промежуточных этапов, таких как конкурс талантов, вечерних платьев, купальников и многое другое. Мне повезло, я художник, а значит, могу продемонстрировать своё творчество, привлечь внимание жюри и зрителей.

– Чем Вы удивляли жюри?





Анастасия Щипанова

Прежде всего, на конкурсе нужно быть самой собой, нельзя притворяться кем-то. Всегда интересно смотреть на индивидуальность и проявление непосредственности в поведении и общих взглядах.

– Конкурс нацелен на защиту окружающей среды. О каких экологических проблемах рассказывали Вы?

Верно, я буду рассказала о вопросах загрязнения воздуха. Как решение, я предложила иные виды транспорта и энергии. К примеру, для коротких поездок, вместо машины можно использовать велосипед. Также, это хорошо сказывается на физической форме и работе вегетативной системы организма.

– Как оцениваете свои результаты участия в конкурсе?

- Мисс Земля - это не первый конкурс красоты для меня. В первую очередь, я художник, я постоянно нахожусь в поисках вдохновения для создания новых картин. Атмосфера конкурсов красоты сама по себе очень привлекательна для меня. Я рада была принять участие в конкурсе, который входит в 3ку самых крупных конкурсов красоты в мире! Для меня это уже большая победа. Шансы занять призовое место есть у каждой девушки, многое будет зависеть от индивидуальных вкусов и предпочтений членов жюри. По моему мнению, в принципе, нет некрасивых людей. Красота - это очень относительное и субъективное понятие. Природа совершенна, всё, что она создаёт прекрасно и идеально, красота есть во всем и везде.

КСТАТИ ​"Мисс Земля" - один из известнейших конкурсов красоты в мире наряду с "Мисс Вселенная" и "Мисс мира". Победительница становится обладательницей титула "Мисс Земля", а второе, третье и четвертое места занимают соответственно "Мисс Воздух", "Мисс Вода" и "Мисс Огонь".

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