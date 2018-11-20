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От спустившей 30 миллионов Бузовой отвернулись Киркоров и Пугачева

21.11.2018 16:59 — Разное | UDF  
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Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Ольге Бузовой не удалось убедить элиту российского шоу-бизнеса своим шоу с говорящим названием "Принимай меня!". Приглашенные на дорогостоящее действо в Crocus City Hall Пугачева, Галкин и Киркоров не появились в вип-ложе, сославшись на сильную занятость.

Ольга Бузова каталась на декорациях и летала над сценой на специальных тросах, пытаясь поразить 7 тысяч зрителей. Получалось у нее не очень убедительно: как отметили присутствовавшие, звезда временами едва держалась на ногах от волнения.

Призналась в этом и сама звезда. "Да у меня ноги отнялись в какой-то момент! От волнения...", – жаловалась Бузова после шоу Яне Рудковской, которая возглавляла "группу поддержки". В нее вошли Катя Лель, Ксения Бородина с супругом, футболист Роман Павлюченко и фигуристка Аделина Сотникова. "Очень важные персоны", приглашенные на концерт - Алла Пугачева, Максим Галкин, Филипп Киркоров и Андрей Малахов – сослались на срочные съемки и гастрольные туры, пишет издание Super.

Пользователи Instagram, оценивая перформанс Бузовой, заметили, что у певицы отнимались не только ноги, но и голос: артистка выступала под фонограмму. В окружении звезды, правда, уверяют, что к 4 часам утра, на афтепати, голос все же прорезался: Ольга распевала хит группы Queen, уверяя слушателей, что шоу будет продолжаться.

Ранее Бузова заявила, что чувствует себя комфортно без мужчины. Она не готова расставаться со свободой только потому, что этого требуют родители и общество. Телеведущая отметила, что большое количество разводов происходят в России, потому что люди торопятся выполнить "некую программу".

А организаторы новогодних праздников рассказали, кто из звезд сколько зарабатывает на корпоративах. Ведущая реалити-шоу "Дом-2" готова спеть за два миллиона рублей. Провести праздник Ольга согласится, если заказчик добавит к этой сумме еще полмиллиона.

 
 
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Ольге Бузовой не удалось убедить элиту российского шоу-бизнеса своим шоу.
 
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