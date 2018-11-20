От спустившей 30 миллионов Бузовой отвернулись Киркоров и Пугачева



Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com

каталась на декорациях и летала над сценой на специальных тросах, пытаясь поразить 7 тысяч зрителей. Получалось у нее не очень убедительно: как отметили присутствовавшие, звезда временами едва держалась на ногах от волнения.Призналась в этом и сама звезда.– жаловалась Бузова после шоу, которая возглавлялаВ нее вошлис супругом, футболисти фигуристка, приглашенные на концерт -– сослались на срочные съемки и гастрольные туры, пишет издание Super.Пользователи Instagram, оценивая перформанс Бузовой, заметили, что у певицы отнимались не только ноги, но и голос: артистка выступала под фонограмму. В окружении звезды, правда, уверяют, что к 4 часам утра, на афтепати, голос все же прорезался: Ольга распевала хит группы Queen, уверяя слушателей, что шоу будет продолжаться.Ранее Бузова заявила, что чувствует себя комфортно без мужчины. Она не готова расставаться со свободой только потому, что этого требуют родители и общество. Телеведущая отметила, что большое количество разводов происходят в России, потому что люди торопятся выполнитьА организаторы новогодних праздников рассказали, кто из звезд сколько зарабатывает на корпоративах. Ведущая реалити-шоу "Дом-2" готова спеть за два миллиона рублей. Провести праздник Ольга согласится, если заказчик добавит к этой сумме еще полмиллиона.