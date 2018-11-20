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Экс-глава Нацбанка раскритиковал экономический курс Лукашенко: "Это путь в никуда"

21.11.2018 16:51 — Разное | UDF  
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Станислав Богданкевич
Бывший главный банкир страны считает, что 2018 год для экономики Беларуси был застойным.

Кто заставляет Лукашенко более 20 лет отдавать этим иждивенцам миллиарды долларов?

[i]«Если и есть какие-то плюсы, то они мизерные. А в целом по стране – застой. Рост экономики в 1-3 процента для отстающей по ВВП Беларуси – это не показатель какого-то оживления. Это мелочь. Нет подъема, к сожалению. Нам нужно расти на 8-10 процентов, чтобы хоть немного сравняться со средними зажиточными странами. Для этого нужен рывок, рост, а у нас его нет…

Есть ли какие-то надежды и перспективы? Конечно. Правда, я до этих перемен, наверное, уже не доживу…

Казалось бы, ну что тут непонятного – не надо содержать убыточные производства за счет рентабельных! Но мы все время имеем убытки ряда крупных компаний и покрываем их за счет более доходных. Это путь в никуда...," - приводит слова Станислава Богданкевича сайт "Белорусский партизан".

Курс доллара рухнет на 30 процентов, но при одном условии

 
 
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Станислав Богданкевич считает, что 2018 год для экономики Беларуси был застойным.
 
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