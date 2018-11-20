

Станислав Богданкевич

[i]«Если и есть какие-то плюсы, то они мизерные. А в целом по стране – застой. Рост экономики в 1-3 процента для отстающей по ВВП Беларуси – это не показатель какого-то оживления. Это мелочь. Нет подъема, к сожалению. Нам нужно расти на 8-10 процентов, чтобы хоть немного сравняться со средними зажиточными странами. Для этого нужен рывок, рост, а у нас его нет…Есть ли какие-то надежды и перспективы? Конечно. Правда, я до этих перемен, наверное, уже не доживу…Казалось бы, ну что тут непонятного – не надо содержать убыточные производства за счет рентабельных! Но мы все время имеем убытки ряда крупных компаний и покрываем их за счет более доходных. Это путь в никуда...," - приводит слова"Белорусский партизан".