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Конференция TEDxMinskWomen состоится 1 декабря

21.11.2018 17:10 — Разное | Интерфакс  
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1 декабря на TEDxMinskWomen в Галерее TUT.BY впервые выступят четыре белоруски, которые поделятся креативными идеями, изменяющих среду в экономике, дизайне, архитектуре и медицине.

Конференция TEDxMinskWomen состоится 1 декабря

Команда, которая проводит в Минске конференции TEDx, приглашает всех присоединиться онлайн к событию и стать виртуальным участником TEDxMinskWomen. В глобальной части можно будет перенестись на TEDWomen2018 Showing Up в Палм Спрингс (США), локальная часть представлена выступлениями четырех женщин наших соотечественниц – предпринимателя, дизайнера, архитектора и врача. Как и на всех конференция TEDx, важная часть события – это обсуждение идей, неформальное общение и знакомство с интересными людьми.  

Конференции, где все выступления подготовлены женщинами или посвящены женщинам, начали проводиться фондом TED с 2010 года.  Их организаторы вместе со спикерами и зрителями уже восемь лет размышляют о том, как инвестиции в женщин и девочек приводят к экономическому росту, политической стабильности и улучшению общественного здоровья (именно такая статистика дала толчок для проведения первой из конференций). Смелые идеи, горькая правда, потрясающий творческий подход – всё то, что нас вдохновляет и восхищает на глобальных конференциях TED, в полной мере представлено на TEDWomen.

Тема TEDWomen2018 – "Showing Up". Это слово сложно однозначно перевести на русский язык, ближе всего по смыслу "появление", "проявление", "разоблачение". Зрителям предстоит увидеть одну из сессий глобального форума в США.  Эти выступления будут транслироваться на английском языке, без субтитров, но после каждого выступления волонтер-переводчик сделает короткий обзор идеи.

Впервые аудитория услышит выступления своих соотечественниц, которые поделятся идеями, так или иначе связанными с креативностью. Идеями, которые изменяют локальную среду,  позволяют проявиться талантам и задуматься о важных вещах.

Четыре героини TEDxMinskWomen:

  • Марго Лазаренкова – креативный предприниматель, организатор конференции EMERGE.
  • Катя Тикота – дизайнер, создатель бренда одежды TIKOTA UNIQUE.
  • Катерина Ковалева – архитектор, со-основатель архитектурной студии LEVEL80 | architects.
  • Анна Клепчукова –  заместитель директора по маркетингу и науке FloHealth Inc.

Вход на конференцию бесплатный по именным пригласительным, которые можно было получить, заполнив Анкету регистрации. Все 100 пригласительных были забронированы в течение суток. Чтобы сделать идеи TEDxMinskWomen доступными мы организуем онлайн-трансляцию, которая будет доступна по ссылке https://livestream.com/tedx/TEDxMinskWomen.

Конференция пройдет в 14:00 1 декабря 2018.

Подробности:

http://tedxminsk.by/

https://www.facebook.com/tedxminsk

https://vk.com/club151199608
https://www.instagram.com/tedxminsk/
Дополнительная информация и аккредитация: TEDxMinsk2018@gmail.com.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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1 декабря на TEDxMinskWomen в Галерее TUT.BY впервые выступят четыре белоруски, которые поделятся креативными идеями, изменяющих среду в экономике, дизайне, архитектуре и...
 
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