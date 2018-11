Инди-группа Therr Maitz выступит 25 ноября в Минске

Их называют одной из главных сенсаций в российской музыке последних лет. Стильные англоязычные песни Therr Maitz покорили миллионы сердец по всей России и ближнему зарубежью, что отмечено крупнейшей европейской наградой MTV Europe Music Awards 2016. Therr Maitz сорвали овации на фестивале "21 век" и уже готовы воссоздать его теплую атмосферу на площадке "Прайм-холла". 25 ноября белорусы снова смогут спеть с лидерами российской независимой сцены.





От первых выступлений до многотысячных сольников

Гастроли по Японии, выступление на одной сцене с 30 Seconds to Mars, участие в больших фестивалях — все это часть истории Therr Maitz. А 2018 стал для Therr Maitz действительно историческим. В рамках Чемпионата мира по футболу, хозяйкой которого стала Россия, творчество Therr Maitz открыли для себя десятки тысяч гостей мундиаля со всего мира. А всего за пару дней до этого десятки тысяч белорусов зажгли под хиты Therr Maitz на фестивале "21 век".

"Музыка должна быть кому-то нужна"

Therr Maitz нередко бросают вызов самим себе. Специализируясь на спокойных и “ровных” клипах, неожиданно для фанатов коллектив выпускает клип на трек My Love is Like. Смешной, яркий, запоминающийся ролик несет в себе и глубокий подтекст о том, что значит отличаться от других и суметь вырваться из привычного для всех ритма. Уже за пару первых недель клип посмотрели 5 млн человек.

Тексты песен Therr Maitz написаны исключительно на английском. По мнению фронтмена Антона Беляева сейчас музыке группы больше подходят англоязычные тексты. Кстати, все тексты песен пишет солистка Виктория Жук.

Титулованные и независимые

Музыка Therr Maitz почти сразу не только получила признание от слушателей, но и принесла музыкантам десятки наград. Коллектив стал лучшим в русском iTunes и Apple Music, получил награду MTV Europe Music Awards, а также звания "Группа года" и "Прорыв года 2017". А новая пластинка Capture, вполне возможно, принесет группе еще больше громких побед.

Therr Maitz уже сейчас называют одним из самых неординарных явлений российской инди-сцены. Вновь увидеть и услышать коллектив белорусы смогут уже этой осенью.

Концерт состоится 25 ноября в "Прайм-холле".

Билеты уже поступили в продажу.

Цены билетов: от 35 до 85 рублей, танцпол – 45 рублей.

Инфолиния: + 375 33 365-00-00.

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия http://atomenter.by/ (без комиссии), на сайтах kvitki.by , ticketpro.by , а также в кассах города.