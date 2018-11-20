КХЛ. Минское «Динамо» в гостевом матче уступило «Куньлуню»

«Куньлунь» открыл счет уже на 3-й минуте – забросил Олли Палола. К 9-й минуте хозяева вели с преимуществом в два балла благодаря голу Кори Кейна. Джастин Фонтэйн на 31-й минуте сделал счет 3:0 в пользу своей команды.

Немного сократить отставание «Динамо» удалось только на 42-й благодаря броску Дениса Казионова. Однако на большее у минчан сил не хватило. Точку в матче на 60-й поставил Ондржей Витасек, который отправил шайбу в пустые ворота гостей.

Отметим, три недели назад «Динамо» в КХЛ обыграло «Куньлунь» с аналогичным счетом – 4:1.