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КХЛ. Минское «Динамо» в гостевом матче уступило «Куньлуню»

21.11.2018 17:25 — Разное | Аргументы и факты  
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КХЛ. Минское «Динамо» в гостевом матче уступило «Куньлуню»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

«Куньлунь» открыл счет уже на 3-й минуте – забросил Олли Палола. К 9-й минуте хозяева вели с преимуществом в два балла благодаря голу Кори Кейна. Джастин Фонтэйн на 31-й минуте сделал счет 3:0 в пользу своей команды.

Немного сократить отставание «Динамо» удалось только на 42-й благодаря броску Дениса Казионова. Однако на большее у минчан сил не хватило. Точку в матче на 60-й поставил Ондржей Витасек, который отправил шайбу в пустые ворота гостей.

Отметим, три недели назад «Динамо» в КХЛ обыграло «Куньлунь» с аналогичным счетом – 4:1. 

После этого поражения «Динамо» с 20 очками в активе остается на 11-м месте «регулярки» Западной конференции. От зоны плей-офф клуб отделяют 5 очков. 

КХЛ. Минское «Динамо» в гостевом матче уступило «Куньлуню»
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Теги: Минск
 
 
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На единственную шайбу минчан хозяева ответили четырьмя голами.
 
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