Помогавший коту полицейский попал в эфир телеканала

Новости Великобритании. В Британии полицейский постучал в дверь, чтобы кота премьер-министра впустили в дом по улице Даунинг-стрит, 10.

Как сообщает Daily Mail, 20 ноября 12-летний Ларри терпеливо сидел возле входа в дом, когда подошедший полицейский постучал в дверь.



Фото: ITV

Эта ситуация попала на камеру британского телеканала, после чего видеозапись была размещена в Twitter-аккаунте.

«Есть ли что-нибудь более британское, чем этот полицейский, стучащий в дверь номер 10, чтобы впустили кота?», – прокомментировала автор поста.

Твит понравился более чем ста тысячам человек, публикацию ретвитнули 36 тысяч раз.



Фото: ITV

На своей Twitter-странице Ларри прокомментировал случившееся.

«Многие люди видели, как полицейский стучал в дверь, чтобы я мог войти. Сейчас я могу сказать только то, что мне предстоит убедить Терезу Мэй в преимуществах свободного передвижения», – написал Главный мышелов резиденции Правительства Великобритании.

Позже Ларри обратил внимание на профессию полицейского.

«Серьёзный вопрос, если позволите. Полицейский остался снаружи под дождём, когда я вошёл в тепло. Их обязанность – помогать нам, а иногда – спасать наши жизни», – добавил кот премьер-министра Соединённого Королевства.



Фото: ITV

Зимой 2018 года Ларри попал в ещё одну затруднительную ситуацию. Он полез в драку с Палмерстоном – Старшим мышеловом МИД.