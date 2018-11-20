Россия может компенсировать Беларуси потери от налогового маневра





Беларусь может получить трансферт из бюджета России в качестве компенсации за потери в связи с налоговым маневром в российской нефтяной отрасли.

Об этом сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС .

«Договорились, что если будет принято решение о поддержке, то это будет трансферт», – сказал Силуанов журналистам.

Налоговый маневр предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до нуля к 2024 году и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Россия поставляет нефть в Беларусь и другие страны ЕАЭС без пошлин по внутренним ценам.

Белорусский Минфин указывал, что из-за маневра цены на сырье в стране повысятся вслед за российскими, помимо этого российская нефть может вытеснить белорусскую на внутреннем рынке. Кроме того, в условиях единого таможенного пространства ЕАЭС Беларусь будет вынуждена также отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Беларусь оценивает свои бюджетные потери от российского маневра в 2019 году в 300 млн долларов при цене нефти в 70 долларов за баррель, а в перспективе – свыше 2 млрд долларов, или около 4% ВВП страны.

Минск рассчитывает на компенсацию от России не только на 2019 год, но и на весь период завершения маневра – до 2024 года включительно.