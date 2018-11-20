Белорусские футболисты выполнили задачу-минимум. Что их ждет дальше

Во вторник вечером завершился групповой этап первой в истории Лиги Наций. Сборная Беларуси выполнила задачу-минимум, выйдя в плей-офф слабейшего дивизиона турнира. Это позволило команде подняться рангом выше и продолжить борьбу за путевку на Евро-2020. SPORT.TUT.BY рассказывает, что ждет нашу сборную в ближайшее время и какие у нее шансы отобраться на континентальный чемпионат.

Чего уже добились белорусы?

Перед началом цикла первое место в группе с Молдовой, Сан-Марино и Люксембургом называлось задачей-минимум и обязательным условием для продления контракта главного тренера Игоря Криушенко. Этой цели белорусы достигли без видимых проблем, набрав 14 очков в шести встречах, не пропустив при этом ни одного гола. Правда, Македония, Косово и Грузия, также победившие в своих квартетах, выступили еще увереннее, поэтому Беларусь свой матч проведет в гостях.

Что нужно сделать нашей сборной, чтобы попасть на Евро?

Самый простой путь — выиграть стыковые матчи в Лиге Наций. Для этого нужно сначала обыграть в гостях Грузию, а затем кого-то из пары Македония — Косово.



Фото: АБФФ

Есть и более сложный вариант — попасть в топ-2 группы в традиционной квалификации. Жеребьевка этого турнира состоится второго декабря. Но сильно рассчитывать на положительный исход здесь не стоит. Белорусы расположились в пятой корзине, что не позволит им получить простую группу. В лучшем случае из первых четырех корзин нам могут попасться Польша, Босния и Герцеговина, Финляндия и Литва. В худшем — Франция, Германия, Сербия и Румыния.

Насколько реально выиграть дивизион в Лиге наций?

Реальнее шанса у нас еще долго не будет. Все соперники белорусам по силам, но и назвать нашу команду явным фаворитом тоже сложно. Сначала нужно обыграть в Тбилиси грузинов. Это очень интересная команда, потерявшая в группе лишь два очка.

Сборную Грузии возглавляет словак Владимир Вайсс, который ранее выводил свою родную команду на чемпионат мира. Ворота «крестоносцов» защищает опытный двухметровый гигант Гиорги Лория. В обороне есть ведущий защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия, Давид Хочолава из донецкого «Шахтера» и Гурам Кашия, выступающий сейчас в МЛС, а ранее капитанивший в нидерландском «Витессе».

Центр поля и атака также составлены из крепких исполнителей: Валерий Казаишвили («Сан-Хосе»), Жано Ананидзе («Спартак»), Торнике Окриашвили («Краснодар»), Гиорги Папунашвили («Сарагоса»), Георгий Квилитая («Гент»). Есть в команде и поигравшие в чемпионате Беларуси Валериане Гвилия и Георгий Новаловский.



Фото: АБФФ

Главные же звезды Грузии — вундеркинды Георгий Чакветадзе и Георгий Арабидзе. Эти атакующие полузащитники недавно достигли совершеннолетия, но уже закрепились в составе своих клубов («Гента» и «Насьоналя») и национальной сборной. Чакветадзе так и вовсе пророчат большое будущее. В свои 19 лет он является самым опасным игроком национальной команды, а последние матчи с участием полузащитника посетили скауты испанской «Барселоны». Чакветадзе обладает взрывной скоростью, отменным дриблингом, поставленным ударом и способность отдать тонкую передачу.

Что касается Македонии и Косово, то эти сборные не менее опасны. Все ведущие атакующие игроки македонской команды играют в Италии и Испании. Есть яркие футболисты и в составе косовар. Например, Вален Бериша из «Лацио».

Когда пройдут следующие матчи?

Классическая квалификация к Евро-2020 начнется в марте и закончится в ноябре 2019 года. Что касается так ожидаемого нами плей-офф Лиги наций, то эти встречи пройдут в конце марта 2020 года. Сначала сыграем в гостях с Грузией, а затем в случае победы в финале встретимся с Македонией или Косово (страна-хозяйка определится путем жеребьевки в ноябре 2019-го).

В минус нашей сборной тот факт, что наши футболисты выступают в России и Беларуси, где сезон только начнется, а потому форму будет набрать крайне сложно. Македонцы, косовары и грузины выступают преимущественно в Европе. Там чемпионаты будут в самом разгаре. В любом случае, опасаться будущих соперников не стоит. Их стоит уважать и изучать, признавая при этом тот факт, что каждый из них нашей сборной по зубам.