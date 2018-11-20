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В Киеве рассказали о санкциях за поставки продуктов на Донбасс

21.11.2018 17:28 — Разное | Партизан  
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Жители оккупированных территорий Украины прежде всего стараются покупать продукты украинского производства, в крайнем случае — белорусские. Российские продукты покупают очень неохотно.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука, отвечая на вопрос Еврорадио. Чиновник при этом сослался на свои беседы с источниками с этих территорий.

Речь в первую очередь идет о мясных и молочных продуктах питания, уточнил он.

"Насколько это хорошо или плохо? Я бы не оценивал с этой точки зрения, так как ни у кого никогда не стояло задачи заморить людей на оккупированных территориях голодом. С одной стороны, я не готов воспринимать это как гуманитарную помощь Беларуси оккупированным жителям, так как это все-таки элемент бизнеса. С другой стороны, это прямое нарушение действующего законодательства, так как товары незаконно пересекают государственную границу Украины", — говорит Тука.

По его словам, неизвестно, кто занимается такими поставками — белорусские бизнесмены или российские, которые покупают продукты в Беларуси. Официальный Киев таким расследованием не занимался.

Тука добавил, что на оккупированной территории продаются не только белорусские товары, но и украинские — в том числе алкогольные напитки, которые легально доставить на Донбасс невозможно.

"Если будут доказательства, что поставки осуществляются белорусскими производителями потребителю на оккупированных территориях, да еще скреплены печатями так называемых "ДНР" или "ЛНР", будут введены санкции", — сообщил чиновник.




 
 
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Жители оккупированных территорий Украины прежде всего стараются покупать продукты украинского производства, в крайнем случае — белорусские. Российские продукты...
 
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