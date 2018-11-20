Сами отобьёмся. Настя Рыбка и Алекс Лесли отказались от адвоката









Они и ещё четверо подсудимых "не смогли достичь с ним соглашения" по поводу линии защиты. По крайней мере так они написали в официальном обращении к судье. Только после отказа от адвоката им удалось впервые за год нормально пообщаться с судьёй и донести свою позицию. Лайф разбирался, что на самом деле скрывается за нейтральными формулировками документа.





14 ноября состоялось так называемое "техническое" судебное заседание в городе Паттайя. Суд рассмотрел ходатайства обвиняемых о полном отказе от адвокатов. В распоряжение Лайфа попал текст ходатайства. В нём говорится, что обвиняемые не смогли найти общий язык с адвокатом и выработать единую линию.





— Личные отношения между ответчиками недостаточно гладкие, поэтому ответчики не могут достичь согласия между собой, а посему не могут и выработать общую стратегию защиты, — пишет один из участников процесса. — По этой причине необходимо, чтобы каждый защищал только сам себя, без оглядки на всех остальных ответчиков. Однако ранее это было невозможно в связи с тем, что все восемь ответчиков имели общего адвоката, который представлял их всех одновременно.





Как рассказал Лайфу источник, знакомый с ходом процесса, различные местные адвокаты пытаются нажиться на обвиняемых и вытянуть из них информацию.





— За почти что 10 месяцев, что мы находимся в Таиланде, к нам обращалось очень много адвокатов, предлагали свою помощь, даже бесплатно. Мы потратили очень много на различных юристов, но толку от них не было никакого. Все адвокаты скрывали от нас информацию, врали, предоставляли заведомо ложные сведения о процессе, — рассказал Лайфу источник. — При этом всеми возможными способами они пытались получить информацию у нас.





Ведь у них подписанная доверенность на получение полной информации по делу, доступ к документам и так далее. Мы таким образом обжигались много раз. Поэтому для нас крайне важно было отказаться полностью от всех адвокатов, когда-либо заявленных в нашем деле, а следовательно, перекрыть доступ к информации.





Одновременно они отказались от доселе бессменного переводчика по имени Вилли.





— Стороны собираются подавать жалобу на переводчика. По их мнению, из-за того что он искажал смысл переводимых фраз, у судьи сложилось неправильное впечатление об аргументах защиты, — рассказал Лайфу на условиях анонимности источник, знакомый с ходом процесса.





Параллельно собеседник объяснил, с какими ещё трудностями столкнулся Лесли. По его словам, тюремные власти препятствуют подготовке секс-коуча к судебным заседаниям. У обвиняемых нет возможности даже сесть за стол, взять ручку и бумагу, чтобы что-то написать, утверждает источник.





— Алексу необходимы материалы дела. Но ему не дают с ними ознакомиться, — пояснил собеседник. Сейчас написано ходатайство от всех восьмерых обвиняемых, чтобы суд приказал тюремному руководству обеспечить доступ к информации и не препятствовать встречам обвиняемых с роднёй. Это не единственное злоключение Лесли и Рыбки. В сентябре стало известно, что у секс-тренера тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Ему нужна госпитализация, — говорит он.





Секс-коуч Алекс Лесли и его подопечная Настя Рыбка получили широкую известность после публикации видео, которое Рыбка сняла на яхте миллиардера Олега Дерипаски. Бизнесмен уже подал в суд на Настю Рыбку и Алекса Лесли за размещение в социальных сетях фотографий, касающихся его личной жизни. Речь идёт как о кадрах, на которых изображён Дерипаска, так и о сделанных тайно аудиозаписях его разговоров.





Позже стало известно, что Александр Кириллов, Анастасия Вашукевич и ещё восемь человек были задержаны в Таиланде по обвинению в нелегальном предпринимательстве, создании преступного сообщества с "целью удовлетворения сексуального желания другого лица" и организации проституции.