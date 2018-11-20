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Почему биткоин упал и обвалил рынок криптовалют?

21.11.2018 17:10 — Разное | Партизан  
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Стоимость биткоина 20 ноября упала на 17% и составила около 4,46 тыс. долларов. Другие ликвидные криптовалюты тоже рухнули – на 10,5-44,8%, по данным биржи CoinMarketCap.



В чем причины обвала биткоина и других криптовалют? Как дальше будет развиваться ситуация на рынке криптовалют?

На эти и другие вопросы в комментарии Myfin.by отвечает Трофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна».

– За последние сутки мы наблюдаем существенное падение курсов основных криптовалют. Мы наблюдаем панику на рынке. Криптохолдеры массово скидывают токены, – отмечает в комментарии Трофим Еременко. – Эксперты пока не пришли к однозначному мнению о причинах такого поведения.

Полагаю, что эту реакцию рынка опосредует несколько факторов.

Во-первых, правовое регулирование и уголовные дела в сфере крипторынка охладили интерес инвесторов и оттолкнули ряд владельцев коинов. Сегодня Bloomberg сообщил, что Министерство юстиции США начало расследование возможных рыночных манипуляций с использованием Tether в момент прошлогоднего ралли Bitcoin.

Во-вторых, общая информационная среда не столь радужно описывает перспективы инвестирования в криптовалюты, нежели это было ранее.

Хайп по данному новому финансовому инструменту прошел. Новости о блокчейне сместились в сторону реального сектора экономики.

Крупные корпорации, такие как IBM и Microsoft, вкладывают средства в блокчейн-разработку. При этом она вовсе не касается криптовалют, а связана с автоматизацией бизнес-процессов.

Что касается ICO, то оно в большей мере отошло от краудфандинга и взяло крен на фонды. Уже существуют специальные криптофонды, основным предметом инвестиций которых являются токены и блокчейн-проекты.

В-третьих, многие инвесторы стали скидывать крипту, потому что она достигла отметки, незначительно превышающей ту, на которой они осуществили в свое время ее покупку. Исходя из тенденций этого года, инвесторы потеряли веру в токены, и пожелали хотя бы вернуть вложенные средства.

Спекулятивная составляющая криптовалют скуднеет, а соответственно - массы переключаются на другие способы увеличения капитала.

Стоит ли расстраиваться криптоэнтузиастам? Конечно, нет!

Криптовалюты сегодняшнего дня – зарождающийся и незрелый институт. Криптовалюта будущего – это секьюрити-токены (токены-ценные бумаги), которые будут привязаны к серьезным проектам в рамках четвертой индустриальной революции.

Но основное применение блокчейн получит не как технология построения криптовалюты, а как технология, автоматизирующая и обеспечивающая прозрачность политических и экономических механизмов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость биткоина 20 ноября упала на 17% и составила около 4,46 тыс. долларов. Другие ликвидные криптовалюты тоже рухнули – на 10,5-44,8%, по данным биржи CoinMarketCap.
 
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