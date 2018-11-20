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Победа Соболенко над Возняцки заняла четвертое место в рейтинге сенсаций сезона
Официальный сайт WTA продолжает называть главные сенсации сезона.
Четвертое место в списке заняла победа белоруски Арины Соболенко над датчанкой Каролиной Возняцки во втором круге турнира в Монреале — 5:7, 6:2, 7:6 (7:4).
В том поединке Арина отыграла три матчбола, напоминает сайт WTA.
В 2018 году 20-летняя уроженка Минска, занимающая 11-ю строчку в рейтинге WTA, выиграла два турнира в одиночном разряде — в Нью-Хэйвене (США) и Ухане (Китай). Возняцки в рейтинге WTA занимает третью строчку.
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Официальный сайт WTA продолжает называть главные сенсации сезона.
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