В третьем квартале Беларусь привлекла мизерные $152 млн инвестиций

banki24.by Зарубежный бизнес осторожно обходит наши границы, пишет





Уже несколько лет подряд правительство Беларуси ориентируется на показатель прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Под «чистыми» инвестициями чиновники понимают разницу между поступлением прямых инвестиций в страну и суммой их вывода. Также из рассмотрения выбрасываются долговые обязательства.





Подавляющая часть инвестиций по методике Белстата — это всего лишь выданные белорусским предприятиям кредиты и займы, а также разнообразная кредиторка. Поэтому показатель инвестиций на чистой основе исключает эти денежные потоки из сравнения, чтобы оно выглядело более адекватным реальности.





Для сравнения: прямые иностранные инвестиции в Беларусь с учетом долговых обязательств за 9 месяцев 2018 года составили 6 147 млн USD, а без учета разных долгов — только 1 450 млн USD.





Но и это еще не все. Большая часть прямых инвестиций в нашу страну — это возврат денег в белорусские компании их же владельцами. Формально они приходят из других стран, однако в реальности за потоками стоят знакомые белорусам лица.





Обычными «маскировочными» юрисдикциями по прямым инвестициям выступают Россия и Кипр. Поскольку кроме людей с белорусским паспортом наше государство мало кому интересно, поступление прямых инвестиций в Беларусь имеет выраженный сезонный характер.





Например, в первом квартале 2018 года РБ привлекла 1 310 млн USD, а в следующие 2 квартала поступление было незначительным. Во втором квартале отмечался чистый отток инвестиций из Беларуси (минус 11,7 млн USD), а за третий квартал в РБ пришло 152,4 млн USD.





Это и есть примерный уровень интереса зарубежного бизнеса к тому, что происходит за белорусской границей.









Прямые инвестиции в реальный сектор экономики в Беларуси играют главную роль в денежных потоках. Вот и в третьем квартале 2018 года реальный сектор получил 109,6 млн USD инвестиций, а банковский сектор — 17,9 млн USD.





В географическом разрезе на инвестиционной карте были заметны лишь Минск и Минская область. За третий квартал столица привлекла 45,4 млн USD прямых иностранных инвестиций, пристоличная область — 61,7 млн USD.





На бумаге правительство за 9 месяцев выполнило собственный годовой прогноз по привлечению прямых иностранных инвестиций (1,4 млрд USD).





Однако не стоит обольщаться: до кризиса 2014 года Беларусь была более интересной зарубежным инвесторам. План по поступлению инвестиций удалось выполнить только за счет постоянной подгонки прогноза к фактическому результату.





Подгонка плана к факту в последние годы шла в сторону понижения.