ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В третьем квартале Беларусь привлекла мизерные $152 млн инвестиций

21.11.2018 16:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Несмотря на бравурные заявления правительства, белорусская территория остается инвестиционной пустыней.

Зарубежный бизнес осторожно обходит наши границы, пишет banki24.by

Уже несколько лет подряд правительство Беларуси ориентируется на показатель прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Под «чистыми» инвестициями чиновники понимают разницу между поступлением прямых инвестиций в страну и суммой их вывода. Также из рассмотрения выбрасываются долговые обязательства. 

Подавляющая часть инвестиций по методике Белстата — это всего лишь выданные белорусским предприятиям кредиты и займы, а также разнообразная кредиторка. Поэтому показатель инвестиций на чистой основе исключает эти денежные потоки из сравнения, чтобы оно выглядело более адекватным реальности. 

Для сравнения: прямые иностранные инвестиции в Беларусь с учетом долговых обязательств за 9 месяцев 2018 года составили 6 147 млн USD, а без учета разных долгов — только 1 450 млн USD. 

Но и это еще не все. Большая часть прямых инвестиций в нашу страну — это возврат денег в белорусские компании их же владельцами. Формально они приходят из других стран, однако в реальности за потоками стоят знакомые белорусам лица. 

Обычными «маскировочными» юрисдикциями по прямым инвестициям выступают Россия и Кипр. Поскольку кроме людей с белорусским паспортом наше государство мало кому интересно, поступление прямых инвестиций в Беларусь имеет выраженный сезонный характер. 

Например, в первом квартале 2018 года РБ привлекла 1 310 млн USD, а в следующие 2 квартала поступление было незначительным. Во втором квартале отмечался чистый отток инвестиций из Беларуси (минус 11,7 млн USD), а за третий квартал в РБ пришло 152,4 млн USD. 

Это и есть примерный уровень интереса зарубежного бизнеса к тому, что происходит за белорусской границей.


Прямые инвестиции в реальный сектор экономики в Беларуси играют главную роль в денежных потоках. Вот и в третьем квартале 2018 года реальный сектор получил 109,6 млн USD инвестиций, а банковский сектор — 17,9 млн USD. 

В географическом разрезе на инвестиционной карте были заметны лишь Минск и Минская область. За третий квартал столица привлекла 45,4 млн USD прямых иностранных инвестиций, пристоличная область — 61,7 млн USD. 

На бумаге правительство за 9 месяцев выполнило собственный годовой прогноз по привлечению прямых иностранных инвестиций (1,4 млрд USD). 

Однако не стоит обольщаться: до кризиса 2014 года Беларусь была более интересной зарубежным инвесторам. План по поступлению инвестиций удалось выполнить только за счет постоянной подгонки прогноза к фактическому результату. 

Подгонка плана к факту в последние годы шла в сторону понижения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на бравурные заявления правительства, белорусская территория остается инвестиционной пустыней.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спасибо, ветеран! Активисты «Белой Руси» и «БРСМ» в рамках одноимённой акции встретились с Евгением Далецким
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика