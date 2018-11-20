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Посмотрите, какую мебель будет делать в немецкая фабрика в Ивацевичах
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Немецкая компания «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ» арендовала у «Ивацевичдрев» площади и открыла там первый цех по производству диванов,
Беларуских специалистов обучили на заводах компании в Польше. До марта 2019 года планируется выпустить около тысячи диванов. К 2020-му году хотят увеличить объём производства уже до 8,5 тысяч. Фабрика займёт территорию в 50 тысяч квадратных метров, а работать на ней будет около 1200 человек. Уже выпущены первые образцы продукции.
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Немецкая компания «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ» арендовала у «Ивацевичдрев» площади и открыла там первый цех по производству диванов, сообщает...
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