Посмотрите, какую мебель будет делать в немецкая фабрика в Ивацевичах

Немецкая компания «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ» арендовала у «Ивацевичдрев» площади и открыла там первый цех по производству диванов, сообщает пресс-служба Беллесбумпром. Объём инвестиций составил около 20 миллионов евро. Мебель, которую тут сделают, будут продавать в Европе.

Беларуских специалистов обучили на заводах компании в Польше. До марта 2019 года планируется выпустить около тысячи диванов. К 2020-му году хотят увеличить объём производства уже до 8,5 тысяч. Фабрика займёт территорию в 50 тысяч квадратных метров, а работать на ней будет около 1200 человек. Уже выпущены первые образцы продукции.