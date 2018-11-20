Беларуска Мария Василевич вошла в топ-30 лучших моделей мира

На конкурсе красоты «Мисс мира-2018» в китайском городе Санья выбрали победительницу в номинации «Мисс топ-модель мира». Ей стала француженка Маэва Кук. А Мария Василевич, «Мисс Беларусь-2018», попала в топ-30. Об этом она написала в своём инстаграме.

В ходе конкурса девушки должны были показать хороший уровень дефиле, коллекцию одежды китайского дизайнера Ли Цики, а также выйти в наряде от модельера из своей страны. Мария Василевич надела наряд от Алены Горецкой, дополненный авторскими украшениями Антонины Суринович.

Мария написала в инстаграме: «Около 120 девушек со всего мира предстали на подиуме, чтобы сразиться за звание «Топ-модель мира». Мне удалось пройти в финал и попасть в число 30 лучших моделей по мнению жюри. Звание Топ-модели получила представительница Франции. Поздравляю! А дальше ещё много чего интересного, так что вперед».

Это была только одна из номинаций, победа в которой гарантирует попадание в первую тридцатку финала − он состоится 8 декабря. То есть француженка Маэва Кук уже точно выступит в финале. Вот, кстати, её фото на конкурсе.