Жировка иждивенца. На сколько вырастут счета тунеядцев после ввода полной оплаты за ЖКУ

К 1 декабря в Беларуси создадут базу данных не занятого в экономике населения. Белорусам уже стали приходить бумажные письма с просьбой подтвердить свою занятость. Тем, кто не подтвердит занятость, уже с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября следующего года — газоснабжение и теплоснабжение. То есть через год — в ноябре 2019-го — иждивенцы, у которых есть в собственности жилье, получат «полные» жировки. FINANCE.TUT.BY посчитал, какие суммы иждивенцы увидят в платежках при нынешних 100-процентных тарифах.



Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, что полная оплата ЖКУ фактически коснется не всех белорусов, которых отнесут к незанятым в экономике, а только тех, которые имеют в собственности квартиры, на которых оформлен договор аренды.

Так, если собственником «двушки» является тунеядец, а вместе с ним зарегистрированы еще двое нетунеядцев, то он оплачивает по экономически обоснованным тарифам треть за отопление, подогрев воды и газоснабжение. Остальные две трети коммуналки за зарегистрированных нетунеядцев в квартире будут оплачивать по субсидируемым тарифам.

К примеру, если сын не занят в экономике, но плательщиком ЖКУ является мать, они будут оплачивать ЖКУ по обычным тарифам, а не по полной стоимости. Если же собственник жилья оказался в числе незанятого в экономике населения, а вместе с ним зарегистрированы совершеннолетние дети, то свою часть коммуналки тунеядец будет оплачивать по полным тарифам, остальные — по льготным.

Как изменятся суммы в жировках

В минской «однушке» на 37,8 квадрата, в которой зарегистрирован один человек, жировка за октябрь затянула на 29,47 рубля.

За горячее водоснабжение нужно заплатить 2,28 рубля, а за отопление — 5,98 рубля. Если бы эти услуги считали по полным тарифам, то суммы составили бы 10,95 рубля и 28,78 рубля соответственно.

Газоснабжением, которое тунеядцы будут оплачивать по полным тарифам с октября 2009 года, в этой квартире не пользуются.

То есть если в «однушке» на 37,8 квадрата проживает только один тунеядец, который одновременно является собственником жилья, то жировка в общей сложности вырастет на 31,47 рубля.

При 100-процентной оплате общая сумма по платежке за ЖКУ составила бы 60,94 рубля. При этом в более холодные месяцы, чем нынешний октябрь, на отопление будут уходить больше средств.

Напомним, с 1 января в Беларуси планово подняли тарифы на ЖКУ — в пределах 5 долларов. При этом для квартир, где никто не прописан, экономически обоснованный тариф на теплоснабжение (отопление и подогрев воды) — снизили до 81,42 рубля за 1 Гкал (было 91,18 рубля).