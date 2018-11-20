ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В чёрную пятницу в Минске цены опустят до 70%

21.11.2018 17:26 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
В чёрную пятницу в Минске цены опустят до 70%Минске цены опустят до 70%" />
В «чёрную пятницу» в Минске цены опустят до 70%

В ТРЦ «Титан» распродажи пройдут с 10 до 21 часа и затронут около 150 брендов. Скидки до 70% предложат магазины одежды, обуви, косметики, ювелирных изделий и бытовой техники. Высокие дисконты, в частности, обещают в «Мегатоп», Marko, adidas, Originals, Momento, Hood и «Пятом элементе». Кроме того, заметно подешевеют детские товары в Kari Kids, «Буслiк», Mothercare, «Мой ребёнок», Bartek и других магазинах. Одежда и игрушки станут дешевле на 60-70%.

«Чёрная пятница» затронет и развлечения. В музей наук «Квантум» и контактный зоопарк 23 ноября пустят за полцены. В семейном кафе «Мелисса» будет действовать 25-процентная скидка.

В ТЦ «Трюм» распродажа будет вечерней – с 17 до 22 часов. Около 50 магазинов предложат скидки на кресла, диваны, кровати, матрасы, столы, двери и сантехника. В распродажах примут участие MebelLux, «Диван Диваныч», «Эдельвейс», Letto, «Дамавер», Cтальная линия, Alta, Vegas, «ЗОВ-кухни», «Мебель-Маркет», Виктория мебель и др. Скидки будут достигать до 70%  на выставочные образцы.

«Чёрная пятница» в торговых центрах проходит ежегодно. «В этот раз распродажи будут особенно масштабными – все ритейлеры к ним готовились заранее и обещали выставить существенные дисконты. Для них это не только возможность обновить ассортимент, но и привлечь новую аудиторию, тогда как для потребителей – сэкономить на покупках», – отметили организаторы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск 23 ноября вместе со всем миром встретит чёрную пятницу .
 
Новости дня
Новости разные
 
КХЛ. Минское «Динамо» в гостевом матче уступило «Куньлуню»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика