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В «чёрную пятницу» в Минске цены опустят до 70%

В ТРЦ «Титан» распродажи пройдут с 10 до 21 часа и затронут около 150 брендов. Скидки до 70% предложат магазины одежды, обуви, косметики, ювелирных изделий и бытовой техники. Высокие дисконты, в частности, обещают в «Мегатоп», Marko, adidas, Originals, Momento, Hood и «Пятом элементе». Кроме того, заметно подешевеют детские товары в Kari Kids, «Буслiк», Mothercare, «Мой ребёнок», Bartek и других магазинах. Одежда и игрушки станут дешевле на 60-70%.

«Чёрная пятница» затронет и развлечения. В музей наук «Квантум» и контактный зоопарк 23 ноября пустят за полцены. В семейном кафе «Мелисса» будет действовать 25-процентная скидка.

В ТЦ «Трюм» распродажа будет вечерней – с 17 до 22 часов. Около 50 магазинов предложат скидки на кресла, диваны, кровати, матрасы, столы, двери и сантехника. В распродажах примут участие MebelLux, «Диван Диваныч», «Эдельвейс», Letto, «Дамавер», Cтальная линия, Alta, Vegas, «ЗОВ-кухни», «Мебель-Маркет», Виктория мебель и др. Скидки будут достигать до 70% на выставочные образцы.

«Чёрная пятница» в торговых центрах проходит ежегодно. «В этот раз распродажи будут особенно масштабными – все ритейлеры к ним готовились заранее и обещали выставить существенные дисконты. Для них это не только возможность обновить ассортимент, но и привлечь новую аудиторию, тогда как для потребителей – сэкономить на покупках», – отметили организаторы.