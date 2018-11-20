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Как в Беларуси будут штрафовать за "лысую резину"

21.11.2018 17:53 — Разное | UDF  
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Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com
ГАИ переходит на зимний режим работы.

Зима близко: с 1 декабря Госавтоинспекция начнет штрафовать водителей за летние шины. Смотрим, какое взыскание грозит тем, кто не купил вовремя сменные шины или не успел заехать в шиномонтаж, пишет myfin.by.

В Беларуси водители обязаны использовать зимние шины с 1 декабря по 1 марта.

За летнюю резину в это время можно получить от инспектора ГАИ либо предупреждение, либо штраф в размере 0,5 базовой величины – 12,25 рублей.

Предусмотрен штраф и для тех водителей, на автомобилях которых установлены изношенные шины.

Если высота рисунка протектора менее 4 миллиметров, водитель может получить предупреждение либо штраф в размере 1 базовой величины – 24,5 рублей.

В большинстве белорусских регионов в ноябре уже выпадал снег. Погодные условия становятся все более неблагоприятными, ночные заморозки также не способствуют хорошему сцеплению шин с дорожным покрытием – в особенности, если шины все еще летние.

При подготовке автомобиля к зимней эксплуатации водителям следует проверить общее состояние системы отопления авто: от ее исправности зависит обзорность дороги. Также необходимо проверить исправность фар и габаритных огней, состояние стеклоочистителей. Омыватель ветрового стекла необходимо заправить незамерзающей жидкостью.

 
 
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ГАИ переходит на зимний режим работы.
 
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