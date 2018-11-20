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ЕИБ планирует в 2019 году инвестировать в Беларусь 260 млн евро

21.11.2018 18:06 — Разное | Аргументы и факты  
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ЕИБ планирует в 2019 году инвестировать в Беларусь 260 млн евро
БЕЛТА

«У нас есть некоторые планы на будущее (по работе с Беларусью). Например, на следующий год мы планируем инвестиции в размере 260 млн евро», - слова Александра Стубба приводит БЕЛТА

Отметим, 21 ноября 2018 года состоялась встреча белорусского президента и вице-президента ЕИБ. 

По словам представителя банка, во время встречи с белорусским лидером речь шла, прежде всего, о финансовом сотрудничестве между страной и ЕИБ. 

«Вчера мы подписали несколько соглашений о проектах в Беларуси на предоставление кредита на общую сумму 160 млн евро. Первый проект касается очистных сооружений, второй - предприятий малого и среднего бизнеса. Эти проекты выгодны как для Европейского инвестиционного банка, так и для народа Беларуси». 

ЕИБ планирует в 2019 году инвестировать в Беларусь 260 млн евро
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Об этом сообщил вице-президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Александр Стубб.
 
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