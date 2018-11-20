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Школа активного гражданина

21.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Школа активного гражданина

Уже на следующей неделе, 28 ноября, состоятся выборы в члены молодежного парламента при Гродненском Совете депутатов. И в эти дни кандидаты от ученических коллективов школ презентуют предвыборные программы, проводят агитацию — все, как в настоящих избирательных кампаниях.


Школа активного гражданина

Поддержать ребят во время встречи с избирателями, которая прошла сегодня в Вороновской школе, прибыли депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VI созыва Александр Маркевич и председатель Вороновского районного Совета депутатов Елена Ганевич.

 

— В годы нашего детства нам говорили, чтобы быть успешным и востребованным, необходимо обладать знаниями, умениями, навыками. С возрастом пришло понимание, что необходим опыт. Теперь к перечисленному, считаю, просто необходимо добавить частичку души. Желаю, чтобы во все свои начинания, дела вы обязательно вкладывали душу и сердце, — пожелал школьникам Александр Иванович. — Ну а молодежный парламент — это площадка, где вы можете дискутировать, высказывать свою точку зрения, реализовывать себя. Нынешний и два последующих года ознаменованы Годом малой родины. Это место, где вы родились, живете и, надеюсь, принесете пользу ей в будущем. Будьте активны и инициативны. Успехов вам!


Школа активного гражданина

— Молодежный парламент — связующая нить между теми проблемами, которые на сегодняшний день волнуют молодых людей, и органами самоуправления на всех уровнях, — добавила к словам парламентария Елена Яновна. — Поэтому доверие должно быть оказано самым активным и инициативным старшеклассникам, которые имеют массу идей и предложений, прилежно учатся, участвуют в различных социальных проектах и инициируют свои. Благотворительность, здоровый образ жизни, история родного края — эти и многие другие направления должны лечь в основу молодежных инициатив.


Школа активного гражданина
Школа активного гражданина

Вполне соответствуют данным характеристикам кандидаты от вороновского участка — десятиклассники Каролина Карпович, Ярослав Стефанович и Данила Бенкевич. Ребята рассказали о себе и кратко познакомили со своими предвыборными программами. Среди озвученных предложений — продвижение самообразования и обновление школьной и городской библиотеки, популяризация здорового образа жизни, активизация движения по защите окружающей среды в районе и области, выведение на новый уровень волонтерского движения и многое другое.


Школа активного гражданина


Школа активного гражданина

Справочно 

Молодежный парламент при областном Совете депутатов создан для популяризации среди молодежи системы местного управления и самоуправления, выявления лидеров молодежного движения, участия молодежи в разработке и реализации областной программы. Его состав обновляется раз в два года. Юные парламентарии регулярно встречаются в областном Дворце творчества детей и молодежи, где действует отделение молодежных общественных объединений. 


Школа активного гражданина

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
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Уже на следующей неделе, 28 ноября, состоятся выборы в члены молодежного парламента при Гродненском Совете депутатов. И в эти дни кандидаты от ученических...
 
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