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Конкурс чтецов польской поэзии пройдет в Гродно

21.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Конкурс чтецов польской поэзии пройдет в Гродно

24 ноября 2018 года на базе средней школы № 36 г. Гродно с польским языком обучения пройдет  областной конкурс чтецов польской поэзии.

Конкурс проводится главным управлением образования Гродненского облисполкома, Гродненским областным институтом развития образования и общественным объединением «Союз поляков на Беларуси».

В областном конкурсе принимают участие учащиеся в трёх возрастных категориях из учреждений общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодёжи. Самостоятельные команды представляют средняя школа № 36 г. Гродно с польским языком обучения и средняя школа № 8 г. Волковыска с польским языком обучения.

         По условиям конкурса каждый из участников должен представить по два стихотворения (фрагмента) на польском языке.

Выбор произведений участники определяют с учетом следующей тематики:

220-летие со дня рождения поэта Адама Мицкевича и (или) тема природы в поэзии.

Начало конкурса в 10.30

Контактный номер тел. 77 04 21, Моб.8 029 7 84 74 97. 
Малевич Ирина Тадеушевна

 
Теги: Гродно
 
 
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24 ноября 2018 года на базе средней школы № 36 г. Гродно с польским языком обучения пройдет  областной конкурс чтецов польской поэзии. Конкурс проводится главным...
 
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