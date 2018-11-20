Конкурс чтецов польской поэзии пройдет в Гродно





24 ноября 2018 года на базе средней школы № 36 г. Гродно с польским языком обучения пройдет областной конкурс чтецов польской поэзии.

Конкурс проводится главным управлением образования Гродненского облисполкома, Гродненским областным институтом развития образования и общественным объединением «Союз поляков на Беларуси».

В областном конкурсе принимают участие учащиеся в трёх возрастных категориях из учреждений общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодёжи. Самостоятельные команды представляют средняя школа № 36 г. Гродно с польским языком обучения и средняя школа № 8 г. Волковыска с польским языком обучения.

По условиям конкурса каждый из участников должен представить по два стихотворения (фрагмента) на польском языке.

Выбор произведений участники определяют с учетом следующей тематики:

220-летие со дня рождения поэта Адама Мицкевича и (или) тема природы в поэзии.

Начало конкурса в 10.30

Контактный номер тел. 77 04 21, Моб.8 029 7 84 74 97.

Малевич Ирина Тадеушевна