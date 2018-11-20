Службы бьют тревогу. Более 90% прошедших диспансерный осмотр в Вороновском районе имеют заболевания





Вчера под председательством заместителя председателя райисполкома Андрея Карповича состоялось очередное заседание совета по демографической ситуации. Для участия в обсуждении сложившейся обстановки и совместного определения дальнейшей работы по сохранению жизней и здоровья жителей региона были приглашены идеологи организаций и предприятий Вороновщины.

О демографической ситуации в районе доложил главный врач Вороновской ЦРБ Александр Ануфриев:

— Условия жизни, здоровье нации, соотношение смертности и рождаемости, безопасные условия труда — все отражается на демографической ситуации. За десять месяцев текущего года родилось 235 человек. Из 405 умерших 78% составляют сельские жители. Смертность в сравнении с аналогичным периодом минувшего года выросла на 6%. Существующие уровни рождаемости и смертности не могут обеспечивать прирост населения.







Численность населения Вороновского района с 1 января 2017г. за год уменьшилась на 640 человек.

Анализ показал, что рост в общей смертности дают Радунский, Переганцевский, Беняконский, Бастунский, Погородненский, Гирковский сельские советы. В структуре смертности, как и во всем мире, лидируют болезни системы кровообращения (257 человек), онкозаболевания (50), на третьем месте среди причин — старость (24), чуть ниже в рейтинге находятся внешние причины. Из-за них в течение 10 месяцев текущего года мы потеряли 21 человека, среди них 17 — трудоспособного возраста. Они умерли от отравления спиртосодержащими жидкостями, на пожарах, в ДТП и самое многочисленный (9) и тревожный фактор — суицид. Наибольшее беспокойство сегодня вызывает увеличение количества смертей граждан трудоспособного возраста — за отчетное время ушли из жизни 63 наших земляка. Факторы риска наблюдались у всех: курение — у 24 человек (40%), злоупотребление алкоголем — 13 граждан (21,7%), на учете у нарколога состояли 10, у психиатра — 2, ожирение — у 7 человек.

Продолжительность жизни за отчетный период составила среди городских жителей — 72,7 года, сельских — 74,5; мужчин — 69,2, женщин — 78,3.

По мнению выступающего, мерами для снижения смертности являются диспансеризация, профилактические осмотры, активное приобщение людей к здоровому образу жизни и искоренение пьянства, которое сегодня является настоящей миной замедленного действия. Выработан единый алгоритм диспансерного обследования взрослого населения. Однако проблемы в этом вопросе возникают именно со взрослым населением. Без учета детей диспансерному осмотру подлежат 19 283 человек, за январь-октябрь его прошли 16 255 (84%). А до конца года осталось не так много времени. Не отсюда ли увеличение заболеваний с временной утратой трудоспособности? За 9 месяцев текущего года 621,9 дней временной нетрудоспособности на 100 работающих, за аналогичный период минувшего года — 573, нынешний областной показатель — 562,4 дня.







Всех, кто проходит диспансеризацию, относят к определенной группе здоровья. Так вот, с абсолютным здоровьем лишь 8,7% обследованных, с факторами риска развития хронических заболеваний 41%, имеющих эти заболевания — 50%. Впервые выявлены заболевания у 5 686 пациентов (35%). В зависимости от группы устанавливается периодичность прохождения осмотра пациента. Среди осмотренных — 547 человек неработающих трудоспособного возраста, у которых выявлены следующие заболевания: болезни системы кровообращения — 21, онкопатология — 6, злоупотребление алкоголем — 9.

За истекший период противоалкогольное амбулаторное лечение получили 327 пациентов, стационарное в ОПБ «Островля» — 128, анонимную стационарную помощь в Вороновской ЦРБ — 36 человек.

Есть люди, отказавшиеся от диспансерного наблюдения. В основном, это предприниматели, водители-международники и работающие за рубежом. Не являются на осмотры и обследования лица с асоциальным поведением.

— Наша задача — убедить граждан в необходимости диспансеризации, нельзя наплевательски относиться к своему здоровью и жизни, — подчеркнул Александр Валерьевич. — Участковой службой направлены письма в организации и учреждения с просьбой оказать содействие в направлении работников для прохождения диспансеризации. Активно проходят обследование работники ТЦСОН, РЭС, РУП ЖКЖ, КСУП с-з «Вороновский». Игнорируют необходимый осмотр Беняконское лесничество, администрация и бухгалтерско-экономическая служба КСУП «Элит-Агро Больтиники», работники почты, сельского Совета, относящиеся к участку Беняконской АВОП. Руководители предприятий и организаций просто обязаны обеспечить личный контроль за полнотой охвата профилактическими осмотрами, прохождением диспансеризации всеми работниками, выполнением рекомендаций медицинского персонала. Необходимо поощрять тех, кто ведет здоровый образ жизни. Сейчас актуален вопрос иммунизации против гриппа, и здесь весомы слово и пример руководителя.







Дополнением по теме стало выступление и.о. главного врача Вороновского райЦГЭ Вероники Едчик по профосмотрам работающего населения и о состоянии заболеваемости с временной утратой трудоспособности. О популяризации физической культуры и спорта как фактора ЗОЖ рассказала заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Лилия Сидорович. Дискуссия по вопросу направления работников организаций в лечебно-трудовой профилакторий развернулась во время выступления начальника отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности РОВД Петра Мелько.







По итогам заседания совета по демографической безопасности будут приняты соответствующие решения.

Галина ШЛЕМПО.

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