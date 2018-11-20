Легковушка сбила насмерть велосипедиста под Островцом

Велосипедист погиб под колесами легковушки в Островецком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

За велосипедом двигался «Фольксваген» с девушкой за рулем. На заднем сиденье было трое детей. «По предварительной информации, водитель в свете фар встречной машины заметила вдали силуэт, но совершила наезд. Автомобиль отбросил человека в кювет, а велосипед подмял и протащил перед собой примерно 60 м. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — проинформировали в ГАИ.