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Легковушка сбила насмерть велосипедиста под Островцом
21.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Велосипедист погиб под колесами легковушки в Островецком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
За велосипедом двигался «Фольксваген» с девушкой за рулем. На заднем сиденье было трое детей. «По предварительной информации, водитель в свете фар встречной машины заметила вдали силуэт, но совершила наезд. Автомобиль отбросил человека в кювет, а велосипед подмял и протащил перед собой примерно 60 м. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — проинформировали в ГАИ.
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Велосипедист погиб под колесами легковушки в Островецком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома. За велосипедом двигался «Фольксваген»...
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