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Женщина из Лиды, находящаяся в декретном отпуске, выиграла внедорожник в очередном розыгрыше призов от «Евроопт»
Вчера в Минске прошел 95-й тур игры «Удача в придачу!» от торговой сети «Евроопт». Один из автомобилей «Джили» достался Татьяне Свентицкой из города Лиды, продавцу и мастеру по шугарингу, которая сейчас находится в декретном отпуске.
Главным героем розыгрыша стал Андрей Шаркевич, индивидуальный предприниматель из Гомеля, для которого покупки, совершенные на прошлой неделе, обернулись просторной квартирой в столичной новостройке.
Белоснежный «Джили Эмгранд» достался пенсионерке Алине Дубновицкой из деревни Кострица и Виктории Романчик из поселка Гатово Минского района, которая работает медсестрой, а на данный момент находится в декретном отпуске.
Татьяне Свентицкой из города Лиды, продавцу и мастеру по шугарингу, которая также сейчас находится в декретном отпуске, повезло не меньше. Внедорожник также в ближайшее время будет находиться в ее распоряжении.
Еще один внедорожник «Джили Эмгранд» отныне принадлежит Евгении Лойко из городского поселка Красносельский Волковысского района, которая работает на предприятии «Красносельск-стройматериалы». Эта же машина досталась Александре Гашинской, пенсионерке из города Жодино.
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Женщина из Лиды, находящаяся в декретном отпуске, выиграла внедорожник в очередном розыгрыше призов от «Евроопт»
Вчера в Минске прошел 95-й тур игры «Удача в придачу!» от торговой сети «Евроопт». Один из автомобилей «Джили» достался Татьяне Свентицкой из города Лиды, продавцу и...
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