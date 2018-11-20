В Брестской области к единому контакт-центру ЖКХ подключены девять районов

Единый контакт-центр 115 заработал в девяти районах Брестской области, сообщил на заседании облисполкома генеральный директор областного управления ЖКХ Сергей Кудрявец, передает корреспондент БЕЛТА.



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На сегодня к единому областному контакт-центру подключены Брест, а также Брестский, Пружанский, Каменецкий, Жабинковский, Малоритский, Кобринский, Дрогичинский, Ивановский и Березовский районы. До конца месяца планируется охватить таким образом всю область.

Единый областной контакт-центр в составе областного управления ЖКХ заработал с 15 октября. На первом этапе в зону обслуживания вошли Брест и Брестский район. Операторы круглосуточно принимают звонки по номеру 115. Сюда можно обращаться по вопросам водоснабжения и водоотведения, отопления, электро-, общестроительным и кровельным работам, неисправностям лифта, бытовым услугам, санитарному состоянию и благоустройству населенных пунктов.



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"С внедрением контакт-центра усилился контроль за исполнением заявок, исключены их потери. При этом система позволяет делать полный анализ качества работы самого оператора - от записи разговора до количества непринятых звонков. У руководителя организации есть возможность удаленно, в режиме реального времени видеть статистику и тематику обращений. Это помогает определить узкие места в работе", - отметил Сергей Кудрявец.

Для эффективной работы единого областного контакт-центра в перспективе планируется заключить договоры со всеми организациями, оказывающими коммунальные услуги, таких насчитывается более 800 по всей области. В настоящее время договоры заключены с предприятиями ЖКХ Бреста и девятью районами.



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"Каждое пятое обращение - от товарищества собственников и кооперативов. Поэтому будет проводиться целенаправленная работа по подключению к контакт-центру жилищного фонда. На данный момент заявки от жителей домов, не заключивших договоры, не принимаются. При подключению к контакт-центру подавляющего количества поставщиков мы сможем не только создать единую точку обращения по всем жилищно-коммунальным услугам, но и снизить их стоимость", - считает гендиректор ЖКХ.

Планируется, что всего в областном контакт-центре будет создано 30 рабочих мест.