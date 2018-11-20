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Владельцы "евроблях" не собираются отступать. Что происходит сейчас на белорусско-украинской границе

21.11.2018 18:43 — Разное | Tut.by  
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Бессрочная забастовка владельцев авто у украино-белорусской границы продолжается. У пункта пропуска «Новые Яриловичи» только на въезде собралось уже около 50 фур. Полуторакилометровая нейтральная полоса также вся заставлена грузовиками. Дальнобойщики стоят здесь уже вторые сутки. Украинцы требуют отмены закона, ограничившего сроки пребывания в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.


Несмотря на то, что сегодня к пункту пропуска украинские правоохранители подогнали технику и сотрудников, участники акции покидать свои места дислокации не собираются. Здесь собралось около сотни человек. Движение для легкового транспорта и автобусов протестующие не перекрывали. Однако ситуация может измениться в любую минуту.

— Мы сюда приехали за результатом, а не для того, чтобы на нас завели дела и разогнали. Акция бессрочная. Мы не сломались и будем действовать. Едем на пешеходные переходы и перекрываем движение там, — пообещали протестующие в районе четырех часов дня.

8 ноября 2018 года Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о так называемых «евробляхах» — № 8488 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины». Законопроект прописывает штрафы за нарушение срока пребывания авто с иностранной регистрацией в режиме транзита.


Владельцы таких машин, а их в Украине только по официальным данным около 3 млн, требуют отменить решение. Общественная организация «Авто Евро Сила» проводит акцию гражданского неповиновения в 46 городах Украины. С 19 ноября активисты перекрывают дороги по всей Украине в том числе и на пограничных пунктах пропуска.

Госпогранкомитет Беларуси предупреждает водителей о затруднениях движения транспорта на автомобильной дороге сообщением Чернигов — Новые Яриловичи (М-01) и рекомендует выбирать альтернативные маршруты движения.

Репортаж с украино-белорусской границы — скоро на нашем сайте.

 
 
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Бессрочная забастовка владельцев авто у украино-белорусской границы продолжается. У пункта пропуска "Новые Яриловичи" собралось около 50 фур и это только на въезде....
 
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