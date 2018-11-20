«Черные риелторы» со звездами на погонах. Продолжаются слушания по делу участковых-мошенников









На скамье подсудимых - двое молодых брестчан, Юрий Гришков и Валерий Кондратюк, которые ранее работали участковыми инспекторами Ленинского РОВД Бреста. По версии обвинения, оба они в сентябре 2015 года убедили потерпевшего Юрия Орлова продать двухкомнатную квартиру в Бресте. В декабре того же года квартира была продана за 30 тысяч долларов. Точнее, сделка купли-продажи была заключена и нотариально оформлена в агентстве по госрегистрации, однако никаких денег от «покупателя» Юрий не получил.





Роль последнего сыграл некто Дмитрий Л. , житель Бреста, знакомый одного из фигурантов уголовного дела. В суде он пояснил, что милиционер уговорил его поучаствовать в этой афере, якобы с целью помочь Юрию спастись от ЛТП. Сразу же после того, как Юрий, действительно злоупотреблявший спиртным, остался без собственного жилья, его переселили в дом без удобств под Кобрином, оформленный также на Дмитрия Л. Квартиру, якобы купленную им на улице Карбышева в Бресте, вскоре перепродали. Большую часть денег милиционеры оставили себе, 2000 $ отдали Дмитрию (сам он озвучил этот факт, будучи допрошенным в качестве свидетеля). Кроме того, узнав о том, что потерпевший унаследовал от матери валютный депозит в банке, бывшие «стражи порядка» заставили Юрия снять деньги. Мужчина передал милиционерам 1700 долларов, после чего те вернули ему всего сто...





В суде обвиняемый В. Кондратюк заявил о частичном признании вины. Его подельник Ю. Гришков сказал, что вину не признает, а показания готов давать в конце слушаний. При этом в ходе процесса он всячески старается доказать, что его подставили и никакого умысла на совершение противозаконных действий у него изначально не было. Сейчас в слушаниях объявлен перерыв. Возобновятся они на следующей неделе. Свои показания должен еще дать потерпевший Юрий Орлов. К слову, это должно было произойти несколько раньше, однако Юрий по повестке в суд не явился.