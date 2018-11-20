Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать в Беларусь 260 млн евро

БЕЛТА , уже подписано несколько соглашений по проектам, которые будут реализованы в Беларуси, на общую сумму 160 млн евро. Как информирует, уже подписано несколько соглашений по проектам, которые будут реализованы в Беларуси, на общую сумму 160 млн евро.





"Первый проект касается очистных сооружений, второй — предприятий малого и среднего бизнеса, — рассказывает вице-президент банка. — Эти проекты выгодны как для Европейского инвестиционного банка, так и для народа Беларуси".





В ходе встречи обсуждалось финансирование реконструкции автодороги М7, сферы энергетики и муниципальных услуг.





пресс-служба руководителя государства, Александр Лукашенко назвал встречу с Александром Стуббом "историческим моментом". "Сегодня и Европа, и весь западный мир убедились в том, что с Беларусью можно иметь дело, что Беларусь — надежный партнер, особенно в сфере торгово-экономических, финансовых отношений", — сказал Лукашенко. По его словам, проекты для инвестирования отбираются очень тщательно. В настоящее время Беларусь ведет работу с Европейским инвестиционным банком по кредитам на полмиллиарда евро. Как информируетруководителя государства, Александр Лукашенко назвал встречу с Александром Стуббом "историческим моментом". "Сегодня и Европа, и весь западный мир убедились в том, что с Беларусью можно иметь дело, что Беларусь — надежный партнер, особенно в сфере торгово-экономических, финансовых отношений", — сказал Лукашенко. По его словам, проекты для инвестирования отбираются очень тщательно. В настоящее время Беларусь ведет работу с Европейским инвестиционным банком по кредитам на полмиллиарда евро.



