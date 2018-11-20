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Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать в Беларусь 260 млн евро
Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать в Беларусь в 2019 году 260 миллионов евро. Об этом по итогам встречи с Александром Лукашенко заявил вице-президент банка Александр Стубб.
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"Первый проект касается очистных сооружений, второй — предприятий малого и среднего бизнеса, — рассказывает вице-президент банка. — Эти проекты выгодны как для Европейского инвестиционного банка, так и для народа Беларуси".
В ходе встречи обсуждалось финансирование реконструкции автодороги М7, сферы энергетики и муниципальных услуг.
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Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать в Беларусь в 2019 году 260 миллионов евро. Об этом по итогам встречи с Александром Лукашенко заявил...
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