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Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать в Беларусь 260 млн евро

21.11.2018 18:35 — Разное | Партизан  
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Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать в Беларусь в 2019 году 260 миллионов евро. Об этом по итогам встречи с Александром Лукашенко заявил вице-президент банка Александр Стубб.

Как информирует БЕЛТА, уже подписано несколько соглашений по проектам, которые будут реализованы в Беларуси, на общую сумму 160 млн евро.

"Первый проект касается очистных сооружений, второй — предприятий малого и среднего бизнеса, — рассказывает вице-президент банка. — Эти проекты выгодны как для Европейского инвестиционного банка, так и для народа Беларуси".

В ходе встречи обсуждалось финансирование реконструкции автодороги М7, сферы энергетики и муниципальных услуг.

Как информирует пресс-служба руководителя государства, Александр Лукашенко назвал встречу с Александром Стуббом "историческим моментом". "Сегодня и Европа, и весь западный мир убедились в том, что с Беларусью можно иметь дело, что Беларусь — надежный партнер, особенно в сфере торгово-экономических, финансовых отношений", — сказал Лукашенко. По его словам, проекты для инвестирования отбираются очень тщательно. В настоящее время Беларусь ведет работу с Европейским инвестиционным банком по кредитам на полмиллиарда евро.


 
 
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Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать в Беларусь в 2019 году 260 миллионов евро. Об этом по итогам встречи с Александром Лукашенко заявил...
 
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