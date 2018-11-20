Михалевич рассказывает, чем грозило избрание россиянина директором Интерпола

"Еврорадио" . На генеральной ассамблее Интерпола, которая прошла в Дубае, за корейца проголосовал 101 делегат, а за россиянина — 61. Ким Чон Ян будет возглавлять организацию не четыре года, а только два — до того момента, как закончатся полномочия прежнего директора организации Мэн Хунвэя, арестованного в Китае по обвинению в коррупции., передает





Какую опасность несло миру избрание российского генерал-майора директором Интерпола, в эфире Еврорадио рассказал юрист, бывший кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич.





Алесь Михалевич: "Само по себе то, что предыдущим руководителем Интерпола был китаец, представитель далеко не демократической страны, тоже несло большую опасность и не лучшим образом влияло на функционирование организации. Нужно, чтобы такие должности занимали представители стран, где с демократией и правами человека всё намного лучше, чем в России и Китае".









Против Прокопчука активно выступала Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков даже назвал возможное избрание российского генерала элементом гибридной войны. С такой оценкой соглашается и Алесь Михалевич:





"Сам Арсен Аваков был подан Россией в Интерпол, по нему был выставлен красный циркуляр, что само по себе было грубым вмешательством в украинские дела. Присутствие высоких функционеров России, в том числе и Прокопчука, на высоких должностях в Интерполе повлияло бы на более положительное отношение к российским запросам. Например, на то, что Комиссия контроля файлов всегда даёт больше ответов, чем на запросы других стран, и закрывает глаза на различные мелкие нарушения".





После президентских выборов 2010 года Алеся Михалевича самого объявили в розыск через Интерпол. По словам юриста, когда человек попадает в международный розыск, правовой департамент Интерпола в течение нескольких недель проверяет, это не политически ли мотивировано преследование. Правда, страны-участницы Интерпола на тот момент уже получают фамилию разыскиваемого.





Преследование через Интерпол можно обжаловать в независимом органе, в Комиссии по контролю файлов. Процедура удаления из списков Интерпола обычно занимает не менее полутора лет, добавляет эксперт.