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Михалевич рассказывает, чем грозило избрание россиянина директором Интерпола
Директором Интерпола избран Ким Чон Ян из Южной Кореи. Фаворитом на выборах считался российский генерал Александр Прокопчук, но против его кандидатуры выступили сенаторы из США и правозащитники.
На генеральной ассамблее Интерпола, которая прошла в Дубае, за корейца проголосовал 101 делегат, а за россиянина — 61. Ким Чон Ян будет возглавлять организацию не четыре года, а только два — до того момента, как закончатся полномочия прежнего директора организации Мэн Хунвэя, арестованного в Китае по обвинению в коррупции., передает
Какую опасность несло миру избрание российского генерал-майора директором Интерпола, в эфире Еврорадио рассказал юрист, бывший кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич.
Алесь Михалевич: "Само по себе то, что предыдущим руководителем Интерпола был китаец, представитель далеко не демократической страны, тоже несло большую опасность и не лучшим образом влияло на функционирование организации. Нужно, чтобы такие должности занимали представители стран, где с демократией и правами человека всё намного лучше, чем в России и Китае".
Против Прокопчука активно выступала Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков даже назвал возможное избрание российского генерала элементом гибридной войны. С такой оценкой соглашается и Алесь Михалевич:
"Сам Арсен Аваков был подан Россией в Интерпол, по нему был выставлен красный циркуляр, что само по себе было грубым вмешательством в украинские дела. Присутствие высоких функционеров России, в том числе и Прокопчука, на высоких должностях в Интерполе повлияло бы на более положительное отношение к российским запросам. Например, на то, что Комиссия контроля файлов всегда даёт больше ответов, чем на запросы других стран, и закрывает глаза на различные мелкие нарушения".
После президентских выборов 2010 года Алеся Михалевича самого объявили в розыск через Интерпол. По словам юриста, когда человек попадает в международный розыск, правовой департамент Интерпола в течение нескольких недель проверяет, это не политически ли мотивировано преследование. Правда, страны-участницы Интерпола на тот момент уже получают фамилию разыскиваемого.
Преследование через Интерпол можно обжаловать в независимом органе, в Комиссии по контролю файлов. Процедура удаления из списков Интерпола обычно занимает не менее полутора лет, добавляет эксперт.
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Директором Интерпола избран Ким Чон Ян из Южной Кореи. Фаворитом на выборах считался российский генерал Александр Прокопчук, но против его кандидатуры выступили...
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