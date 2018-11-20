Кокорин и Мамаев перечислили деньги на счет избитого ими белоруса

ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. Об этом сообщаетсо ссылкой на источник, близкий к следствию.





"В материальном плане вопрос с водителем урегулирован — деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств", — сказал собеседник.





Он добавил, что Кокорин и Мамаев принесли всем потерпевшим извинения, вину признали в полном объеме.





Как пишет ТАСС, адвокаты обвиняемых и адвокаты потерпевших не подтвердили и не опровергли информацию о перечислении денег водителю, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.





Работающего в Москве гражданина Беларуси Виталия Соловчука российские футболисты избили в начале октября. Напали на белоруса, когда он ждал со съемок ведущую Первого канала Ольгу Ушакову, у которой работает водителем.





Как рассказывал сам Соловчук, били человек пять, в основном в область головы. Белорус был госпитализирован в отделение нейротравматологии Боткинской больницы.









Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица.





Сейчас футболисты находятся в СИЗО "Бутырка". Против них возбуждено уголовное дело.