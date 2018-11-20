|
Кокорин и Мамаев перечислили деньги на счет избитого ими белоруса
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев перечислили избитому ими белорусскому водителю компенсацию материального и морального вреда.
Об этом сообщает
"В материальном плане вопрос с водителем урегулирован — деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств", — сказал собеседник.
Он добавил, что Кокорин и Мамаев принесли всем потерпевшим извинения, вину признали в полном объеме.
Как пишет ТАСС, адвокаты обвиняемых и адвокаты потерпевших не подтвердили и не опровергли информацию о перечислении денег водителю, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.
Работающего в Москве гражданина Беларуси Виталия Соловчука российские футболисты избили в начале октября. Напали на белоруса, когда он ждал со съемок ведущую Первого канала Ольгу Ушакову, у которой работает водителем.
Как рассказывал сам Соловчук, били человек пять, в основном в область головы. Белорус был госпитализирован в отделение нейротравматологии Боткинской больницы.
Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица.
Сейчас футболисты находятся в СИЗО "Бутырка". Против них возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев перечислили избитому ими белорусскому водителю компенсацию материального и морального вреда.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)