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Лукашенко обратился с личной просьбой к вице-президенту Европейского инвестбанка

21.11.2018 17:54 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко заявил о желании Минска наладить активное сотрудничество с Финляндией, особенно в лесопереработке. Об этом он рассказал на встрече с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Александром Стуббом.

Лукашенко обратился с личной просьбой к вице-президенту Европейского инвестбанка
"У меня есть еще одна, наверное, личная просьба. (...) Я бы очень попросил вас помочь установить более тесные отношения с Финляндией", — заявил Лукашенко в среду, встречаясь с вице-президентом ЕИБ.

По его словам, Беларусь хотела бы сотрудничать с Финляндией, в том числе на технологическом уровне, в частности в области лесопереработки.

Он также отметил важность развития отношений Беларуси с ЕИБ и поблагодарил Стубба за сотрудничество. По его словам, встреча является свидетельством нового этапа взаимоотношений Минска и банка.

"Мы преодолели немало недопониманий. (...) Европа убедилась в том, что Беларусь — надежный партнер, особенно в сфере экономики", — сказал Лукашенко.

Он поблагодарил Стубба за кредиты на сумму около полумиллиарда евро, которые выделяет банк Беларуси на социальные проекты.

Визит в Беларусь

Официальный визит в Беларусь вице-президента Европейского инвестиционного банка Александра Стубба проходит 20-21 ноября.

В первый день своего визита он встретился с премьером Сергеем Румасом, в ходе встречи был подписан ряд соглашений, среди которых договор о финансировании проекта "Реконструкция минской очистной станции", кредитные соглашения с "Беларусбанком" и "Белагропромбанком" для поддержки малого и среднего бизнеса.

Вместе со Стуббом на встречу с Лукашенко прибыли глава представительства Европейского инвестиционного банка в России и Беларуси Кристиан Целлнер, начальник управления кредитными операциями в странах восточного соседства Европейского инвестиционного банка Лионель Рапаль, а также директор департамента кредитования стран — соседей Европейского союза Европейского инвестиционного банка.

По оценкам международных финансовых институтов, ЕИБ  — один из крупнейших многосторонних кредиторов и заемщиков в мире. Акционерный капитал банка в размере 243 миллиардов евро сформирован акционерами 28 стран — членов Европейского союза.

Разговор с Лукашенко

В свою очередь Стубб, спустившись на первый этаж Дворца Независимости, рассказал журналистам, о чем разговаривал с Лукашенко.

По его словам, это не первый его визит в Минск — в белорусскую столицу он приезжал в 2008 году, когда возглавлял МИД Финляндии.

"Мы уже знакомы (с Лукашенко — прим. ред.), и это стало хорошим фоном для нашей беседы", — сказал банкир.

По его словам, во время встречи они разговаривали с Лукашенко на две темы: о финансировании социальных проектов в Беларуси и о ситуации в мире.

Стубб отметил, что ожидает продуктивного сотрудничества с Минском, которое будет выгодно обеим сторонам. Он уточнил, что ЕИБ является крупнейшим банком Европы, который в три раза больше, чем Всемирный банк.

Представитель банка не раскрыл все нюансы кредитных проектов, которые подписаны в Минске, сославшись на интересы третьей стороны, но уточнил, что эта цифра в 2018 году составила 160 миллионов евро, а в будущем есть план на подписание документов о кредите в 260 миллионов евро, предусмотренных на развитие социальных проектов. По его словам, в год это примерно 200 миллионов евро кредитов.

Стубб также сообщил, что сегодня они с Лукашенко также говорили о ситуации в мире — о Brexit, расстановкe сил между ключевыми мировыми державами: Россией, США, Китаем. Он отметил схожесть некоторых своих взглядов с взглядами главы Беларуси. В данной связи он уточнил, что родился в Финляндии — такой же небольшой стране, как и Беларусь, которая имеет длинную границу с Россией.

Беларусь заинтересована

Минск заинтересован в развитии сотрудничества с банком.

Планируется, что в 2019 году будут подписаны ряд кредитных соглашений, в том числе в сфере "зеленой" экономики. Ожидается, что будет подписан проект "Транспортное сообщение Беларуси" на 110 миллионов евро, в рамках которого запланирована реконструкция автомобильной дороги М-7/Е28 и пункта пропуска "Каменный Лог". 

В реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в 2019 году банк собирается вложить 70 миллионов долларов.

Кроме этого, в рамках расширения деятельности ЕИБ в Беларуси планируется открытие в стране офиса этого банка.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко заявил о желании Минска наладить активное сотрудничество с Финляндией, особенно в лесопереработке. Об этом он рассказал на встрече с...
 
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