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The New York Times выбрал сотню лучших книг 2018 года

21.11.2018 18:45 — Разное | KYKY  
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Американское издание The New York Times опубликовало список из ста главных книг 2018 года. Список разбит на 15 рубрик, среди которых есть комиксы, биографии, эссе, мемуары, наука, социология, спорт, триллеры и многое другое. Полный список можете посмотреть на сайте, тут мы представим десять книг разных жанров.

  1. Биография. Ali: A Life (Jonathan Eig)
    Книга о жизни легендарного боксёра Мухаммеда Али, который умер 3 июня 2016 года.
     
  2. Комиксы. Sabrina (Nick Drnaso)
    Убийство женщины по имени Сабрина порождает различные теории заговора, и в книге рассматривается влияние этих ложных историй на жизнь друзей и семьи жертвы.
     

  3. Эссе. Calypso (David Sedaris)
    Книга из 21 полуавтобиографических очерков Дэвида Седариса. Как пишут на Good Reads, Дэвид «возвращается со своей самой личной и мрачно-веселой книгой».
     
  4. Художественная литература. An American Marriage (Tayari Jones)
    Молодая пара Целестиала и Роя, представители высшего общества, интеллигентны, высокопоставленны и амбициозны. После свадьбы проходит 18 месяцев, как вдруг Роя обвиняют в изнасиловании, а потом наказывают за это. Он надеется, что жена будет ждать его, и она ждет, но недолго. Целестиан начинает отношения с другим человеком и не скрывает этого. Но Рой выходит из узницы досрочно и решает встретиться с девушкой, чтобы подвести итог минувших лет.
     

  5. История. American Dialogue: The Founders and Us (Joseph J. Ellis)
    Автор даёт нам понимание актуальности взглядов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Джеймса Мэдисона и Джона Адамса на некоторые из самых острых вопросов современной Америки.
     
  6. Нон-фикшн. American Prison: A Reporter’s Undercover Journey Into the Business of Punishment (Shane Bauer)
    В 2014 году Шон Бауэр устроился работать начальником тюрьмы. Пробыл на своей должности четыре месяца, и, как журналист-расследователь, уже имевший награды (его почему-то не проверили при приёме на работу), написал книгу об этом опыте.
     

  7. Научная литература. How to Change Your Mind: What the New Science of Psychedelics
    Teaches Us About Consciousness, Dying, Addiction, Depression, and Transcendence     (Michael Pollan)
    Смелое исследование медицинско-научной революции, происходящей вокруг психоделических препаратов, − и рассказ о собственных жизненных переживаниях, связанных с их употреблением.
     
  8. Социология. Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress (Steven Pinker)
    Автор использует статистиу и доказывает, что уровень здоровья, благополучие, безопасность, мир и счастье растут не только на Западе, но и во всём мире.
     

  9. Истории. Last Stories (William Trevor)
    Великий ирландский писатель, который умер в 2016 году в возрасте 88 лет, захватил поворотные точки в жизни отдельных людей. Эта, казалось бы, тихая, но на деле «вулканическая» коллекция − его последний подарок для нас.
     
  10. Триллер. Macbeth (Jo Nesbø)
    Роман норвежского писателя Ю Несбё, в котором шекспировский сюжет переносится в Глазго 70-х годов.
     

     

Кстати, книги, похоже, не собираются выходить из моды. Бренд Gucci презентовал книгу «СЛОВО (Цена любви)» во флагманском магазине в Сохо, Нью-Йорк, и сразу после этого открыл свой книжный магазин, пишет elle.ru.

Литературная коллекция включает в себя книги про искусство, моду, культурные тренды, архитектуру, дизайн, а также редкие архивные книги и нишевые журналы. Многое из перечисленного было предоставлено самим Алессандро Микеле, креативным директором марки. Кроме того, Gucci наняли библиотекаря, который поможет сориентироваться с выбором.

 

 
 
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Американское издание The New York Times опубликовало список из ста главных книг 2018 года. Список разбит на 15 рубрик, среди которых есть комиксы, биографии, эссе, мемуары,...
 
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