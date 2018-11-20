The New York Times выбрал сотню лучших книг 2018 года

Американское издание The New York Times опубликовало список из ста главных книг 2018 года. Список разбит на 15 рубрик, среди которых есть комиксы, биографии, эссе, мемуары, наука, социология, спорт, триллеры и многое другое. Полный список можете посмотреть на сайте, тут мы представим десять книг разных жанров.

Биография. Ali: A Life (Jonathan Eig)

Книга о жизни легендарного боксёра Мухаммеда Али, который умер 3 июня 2016 года.

Комиксы. Sabrina (Nick Drnaso)

Убийство женщины по имени Сабрина порождает различные теории заговора, и в книге рассматривается влияние этих ложных историй на жизнь друзей и семьи жертвы.

Эссе. Calypso (David Sedaris)

Книга из 21 полуавтобиографических очерков Дэвида Седариса. Как пишут на Good Reads, Дэвид «возвращается со своей самой личной и мрачно-веселой книгой».

Художественная литература. An American Marriage (Tayari Jones)

Молодая пара Целестиала и Роя, представители высшего общества, интеллигентны, высокопоставленны и амбициозны. После свадьбы проходит 18 месяцев, как вдруг Роя обвиняют в изнасиловании, а потом наказывают за это. Он надеется, что жена будет ждать его, и она ждет, но недолго. Целестиан начинает отношения с другим человеком и не скрывает этого. Но Рой выходит из узницы досрочно и решает встретиться с девушкой, чтобы подвести итог минувших лет.

История. American Dialogue: The Founders and Us (Joseph J. Ellis)

Автор даёт нам понимание актуальности взглядов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Джеймса Мэдисона и Джона Адамса на некоторые из самых острых вопросов современной Америки.

Нон-фикшн. American Prison: A Reporter’s Undercover Journey Into the Business of Punishment (Shane Bauer)

В 2014 году Шон Бауэр устроился работать начальником тюрьмы. Пробыл на своей должности четыре месяца, и, как журналист-расследователь, уже имевший награды (его почему-то не проверили при приёме на работу), написал книгу об этом опыте.

Научная литература. How to Change Your Mind: What the New Science of Psychedelics

Teaches Us About Consciousness, Dying, Addiction, Depression, and Transcendence (Michael Pollan)

Смелое исследование медицинско-научной революции, происходящей вокруг психоделических препаратов, − и рассказ о собственных жизненных переживаниях, связанных с их употреблением.

Социология. Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress (Steven Pinker)

Автор использует статистиу и доказывает, что уровень здоровья, благополучие, безопасность, мир и счастье растут не только на Западе, но и во всём мире.

Истории. Last Stories (William Trevor)

Великий ирландский писатель, который умер в 2016 году в возрасте 88 лет, захватил поворотные точки в жизни отдельных людей. Эта, казалось бы, тихая, но на деле «вулканическая» коллекция − его последний подарок для нас.

Триллер. Macbeth (Jo Nesbø)

Роман норвежского писателя Ю Несбё, в котором шекспировский сюжет переносится в Глазго 70-х годов.



Кстати, книги, похоже, не собираются выходить из моды. Бренд Gucci презентовал книгу «СЛОВО (Цена любви)» во флагманском магазине в Сохо, Нью-Йорк, и сразу после этого открыл свой книжный магазин, пишет elle.ru.

Литературная коллекция включает в себя книги про искусство, моду, культурные тренды, архитектуру, дизайн, а также редкие архивные книги и нишевые журналы. Многое из перечисленного было предоставлено самим Алессандро Микеле, креативным директором марки. Кроме того, Gucci наняли библиотекаря, который поможет сориентироваться с выбором.