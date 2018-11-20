Стадион «Торпедо» в Могилеве планируют сдать в эксплуатацию к сентябрю 2019 года, сказал глава администрации Октябрьского района Михаил Голушков. На завершение строительства объекта ОАО «БЕЛАЗ» выделило 1,2 млн рублей спонсорской помощи, сообщает ИА «Могилевские ведомости».



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Полная стоимость проекта — 3,5 млн рублей. Оставшуюся сумму намерены частично заработать. Но на дальнейшую поддержку спонсоров все равно рассчитывают, рассказал Михаил Голушков.

Полномасштабные строительные работы стартуют в начале 2019 года. На первом этаже стадиона будет функционировать оздоровительный комплекс с бассейном, на втором — фитнес-зал с тренажерами.

Комплекс «Торпедо» начинали строить, когда он еще входил в состав автозавода имени Кирова. Сегодня комплекс полностью принадлежит СДЮШОР № 2. В его составе — стадион с футбольным полем с травяным покрытием размером 105×68 метров и вместимостью 3560 мест, гостиница на 14 номеров, спортивный зал, теннисные корты, хоккейная коробка, волейбольная площадка, роликобежный стадион, лыжероллерная трасса, турники. Зимой на стадионе заливают каток.

Здание стадиона в недостроенном виде было законсервировано в конце 1990-х годов. Возобновилась стройка только в середине двухтысячных. По словам Голушкова, в течение полутора лет достраивалась трибуна стадиона. На полную реализацию проекта не хватило средств, так как задачей № 1 для предприятия в то время было создание новых промышленных мощностей.

Договор о направлении средств на ремонт стадиона председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев и генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» подписали больше года назад — в сентябре 2017 года. Сумма была той же — 1,2 млн рублей.