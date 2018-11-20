﻿ Для окончания ремонта стадиона "Торпедо" в Могилеве БЕЛАЗ выделил 1,2 миллиона рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для окончания ремонта стадиона "Торпедо" в Могилеве БЕЛАЗ выделил 1,2 миллиона рублей

21.11.2018 19:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Стадион «Торпедо» в Могилеве планируют сдать в эксплуатацию к сентябрю 2019 года, сказал глава администрации Октябрьского района Михаил Голушков. На завершение строительства объекта ОАО «БЕЛАЗ» выделило 1,2 млн рублей спонсорской помощи, сообщает ИА «Могилевские ведомости».


Фото: offside.by

Полная стоимость проекта — 3,5 млн рублей. Оставшуюся сумму намерены частично заработать. Но на дальнейшую поддержку спонсоров все равно рассчитывают, рассказал Михаил Голушков.

Полномасштабные строительные работы стартуют в начале 2019 года. На первом этаже стадиона будет функционировать оздоровительный комплекс с бассейном, на втором — фитнес-зал с тренажерами.

Комплекс «Торпедо» начинали строить, когда он еще входил в состав автозавода имени Кирова. Сегодня комплекс полностью принадлежит СДЮШОР № 2. В его составе — стадион с футбольным полем с травяным покрытием размером 105×68 метров и вместимостью 3560 мест, гостиница на 14 номеров, спортивный зал, теннисные корты, хоккейная коробка, волейбольная площадка, роликобежный стадион, лыжероллерная трасса, турники. Зимой на стадионе заливают каток.

Здание стадиона в недостроенном виде было законсервировано в конце 1990-х годов. Возобновилась стройка только в середине двухтысячных. По словам Голушкова, в течение полутора лет достраивалась трибуна стадиона. На полную реализацию проекта не хватило средств, так как задачей № 1 для предприятия в то время было создание новых промышленных мощностей.

Договор о направлении средств на ремонт стадиона председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев и генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» подписали больше года назад — в сентябре 2017 года. Сумма была той же — 1,2 млн рублей.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полная стоимость проекта - 3,5 млн рублей. Активные работы начнутся в 2019 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС ужесточает правоохранительный контроль над банковскими счетами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика