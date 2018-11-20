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Все последние аварии - наезды на пешеходов. ГАИ активизировала работу на пешеходных переходах города
21.11.2018 — Разное | Слуцк Город
На протяжении последней недели сотрудники слуцкого отдела ГАИ и милиции общественной безопасности в вечернее время дежурят вблизи пешеходных переходов. Как долго продлится это мероприятие и для чего оно проводится, рассказал сайту SlutskGorod инспектор ДПС ГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов.
Усиление отработки в местах массового движения пешеходов направлено на оказание помощи пешеходам и привитие пешеходам и водителям дисциплинированности на дорогах. Связано это с тем, что с наступлением осеннего периода резко участились наезды на пешеходов.
— Все последние ДТП [учётные, с пострадавшими - прим. SG] в Слуцке произошли с участием пешеходов, — отметили в Госавтоинспекции.
Согласно приказу МВД Беларуси, обеспечение безопасности вблизи пешеходных переходов сотрудниками ГАИ является бессрочным, но отработка пешеходных переходов как правило активизируется глубокой осенью. Похожее мероприятие
— В целях предотвращения наездов, работа в этом направлении будет проводиться, пока водители не привыкнут к сезону: не начнут снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и убеждаться в отсутствии на дороге пеших участников движения, — пояснил Дмитрий Семибратов.
В ГАИ отметили, что под пристальным вниманием находятся и пешеходы-нарушители, а также напомнили об их ответственности.
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Все последние аварии - наезды на пешеходов. ГАИ активизировала работу на пешеходных переходах города
На протяжении последней недели сотрудники слуцкого отдела ГАИ и милиции общественной безопасности дежурят вблизи пешеходных переходов.
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