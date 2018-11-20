Все последние аварии - наезды на пешеходов. ГАИ активизировала работу на пешеходных переходах города





На протяжении последней недели сотрудники слуцкого отдела ГАИ и милиции общественной безопасности в вечернее время дежурят вблизи пешеходных переходов. Как долго продлится это мероприятие и для чего оно проводится, рассказал сайту SlutskGorod инспектор ДПС ГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов.

Усиление отработки в местах массового движения пешеходов направлено на оказание помощи пешеходам и привитие пешеходам и водителям дисциплинированности на дорогах. Связано это с тем, что с наступлением осеннего периода резко участились наезды на пешеходов.

— Все последние ДТП [учётные, с пострадавшими - прим. SG] в Слуцке произошли с участием пешеходов, — отметили в Госавтоинспекции.





Согласно приказу МВД Беларуси, обеспечение безопасности вблизи пешеходных переходов сотрудниками ГАИ является бессрочным, но отработка пешеходных переходов как правило активизируется глубокой осенью. Похожее мероприятие проходило на Случчине и в ноябре прошлого года.

— В целях предотвращения наездов, работа в этом направлении будет проводиться, пока водители не привыкнут к сезону: не начнут снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и убеждаться в отсутствии на дороге пеших участников движения, — пояснил Дмитрий Семибратов.





В ГАИ отметили, что под пристальным вниманием находятся и пешеходы-нарушители, а также напомнили об их ответственности.

Согласно п. 17.2 ПДД Республики Беларусь, пешеход обязан пересекать проезжую часть по наземному переходу только убедившись, что выход на проезжую часть безопасен.

При движении по проезжей части нужно обозначать себя световозвращающими элементами. За отсутствие фликера ответственность в отношении пешеходов наступает по ст. 18.23 КоАП, и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин.

Нарушение пешеходом Правил дорожного движения в состоянии опьянения предусматривает штраф от 3 до 5 базовых величин (до 122,5 рублей).

Если же пешеход, велосипедист или возчик гужевого транспорта привели к созданию аварийной обстановки, максимальный штраф увеличивается до 8 БВ (196 рублей).







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