Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому ими белорусу

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— сообщилисточник, близкий к следствию.Собеседник добавил, чтопринесли всем потерпевшим извинения, вину признали в полном объеме.Как пишет ТАСС, адвокаты обвиняемых и адвокаты потерпевших не подтвердили и не опровергли информацию о перечислении денег водителю, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.Работающего в Москве 33-летнего гражданина Беларусироссийские футболисты избили в начале октября. Они напали на белоруса, когда тот ждал со съемок ведущую Первого канала, у которой работает водителем.В результате нападения Соловчук попал в реанимацию. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица.Сейчас футболисты находятся в СИЗО «Бутырки». Против них возбуждено уголовное дело.