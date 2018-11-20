В Германии тинейджер получил права. И лишился их через 49 минут

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Тинейджер возвращался домой на своей машине с успешно сданного экзамена на получение водительских прав и был остановлен полицией за двукратное превышение скорости.На участке дороги с ограничением скорости в 30 км в час новоиспеченный водитель ехал со скоростью 60 км в час.— язвительно сообщило местное отделение полиции в своем официальном заявлении по поводу этого происшествия.В машине было четверо друзей молодого водителя, уточняет полиция района Меркиш. Наверное, он хотел произвести впечатление на своих приятелей, предположили полицейские.В некотором смысле ему это удалось. Теперь подростку грозит серьезное наказание. Теперь он сможет вернуть права только повторного прохождения курса вождения и не раньше, чем через четыре месяца.Нарушителю правил дорожного движения также грозит штраф в 200 евро, а его испытательный срок в качестве начинающего водителя будет увеличен с двух до четырех лет, что неизбежно скажется на стоимости страховки.В соответствии с законами Германии, гражданам, впервые получающим водительские права, устанавливается испытательный срок на два года.