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"Росатом" намерен создать в Беларуси Центр ядерных исследований

21.11.2018 17:58 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
"Росатом" рассчитывает в ближайшее время достичь соглашения с Беларусью о создании в нашей стране Центра ядерных исследований и технологий. Соответствующий вопрос обсуждался на тематическом семинаре в Минске, сообщает департамент коммуникаций "Росатома".

В составе центра предусмотрена исследовательская ядерная установка с многоцелевым реактором бассейнового типа мощностью до 20 МВт, радиохимический комплекс для обращения с нарабатываемыми на исследовательском реакторе медицинскими изотопами, материаловедческий комплекс, обеспечивающий послереакторные исследования конструкционных материалов и образцов, участок для ядерного легирования кремния, инженерно-технологический комплекс.

Создать его предполагают на базе многофункционального исследовательского ядерного реактора.

«Сооружение нового реактора и научного центра на его базе позволит внести существенный вклад в эффективность и безопасность эксплуатации сооружаемой Белорусской АЭС. На базе центра возможно осуществлять подготовку кадров для атомной станции, выполнять различные исследования в области ядерной энергетики, производить востребованную радиоизотопную продукцию, работать над совершенствованием методологии радиационного контроля и экологического мониторинга», — заявил заместитель председателя президиума НАН Беларуси, академик Сергей Чижик. Он также отметил, что наша страна имеет богатый опыт эксплуатации исследовательского реактора.

«Росатом обладает значительным опытом проектирования, строительства, эксплуатации, обслуживания и модернизации исследовательских реакторов, и мы рассчитываем, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности о создании центра в Республике Беларусь», — заявил в свою очередь президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов.

 
Теги: Минск
 
 
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"Росатом" рассчитывает в ближайшее время достичь соглашения с Беларусью.
 
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