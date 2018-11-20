"Росатом" намерен создать в Беларуси Центр ядерных исследований

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В составе центра предусмотрена исследовательская ядерная установка с многоцелевым реактором бассейнового типа мощностью до 20 МВт, радиохимический комплекс для обращения с нарабатываемыми на исследовательском реакторе медицинскими изотопами, материаловедческий комплекс, обеспечивающий послереакторные исследования конструкционных материалов и образцов, участок для ядерного легирования кремния, инженерно-технологический комплекс.Создать его предполагают на базе многофункционального исследовательского ядерного реактора.заявил заместитель председателя президиума НАН Беларуси, академик. Он также отметил, что наша страна имеет богатый опыт эксплуатации исследовательского реактора.— заявил в свою очередь президент АО «Русатом Оверсиз»