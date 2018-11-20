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Опорный банк Евросоюза пришел в Беларусь. Готов выделять по 200 млн евро в год

21.11.2018 17:56 — Разное | UDF  
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Фото: EIB
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил первые кредиты Беларуси на общую сумму около 160 млн евро. Об этом говорится в сообщении банка.

Опорный банк Евросоюза выделил «Минскводоканалу» 84 млн евро для финансирования реконструкции и модернизации центральной очистной станции столицы. Этот проект будет финансироваться совместно с Европейским банком реконструкции и развития, который предоставил аналогичную сумму. Займ ЕБРР выделяется Беларуси на 18 лет, займ ЕИБ — на 31 год.

Европейский инвестиционный банк также предоставил ресурсы двум госбанкам Белагропромбанку (50 млн евро) и Беларусбанку (25 млн евро). Согласно оценкам, примерно 200 малых и средних предприятий будут охвачены этим финансированием, что должно помочь сохранить более 2500 рабочих мест.

Ресурсы направлены на отрасли и проекты, которые как Европейский союз, так и Республика Беларусь считают основными для стимулирования инвестиций в социальную и экономическую инфраструктуру, развитие частного сектора и борьбу с изменением климата, говорится в сообщении представительства ЕС в Минске.

В 2019 году Европейский инвестбанк намерен инвестировать в Беларусь 260 млн евро. Об этом сообщил журналистам в среду вице-президент ЕИБ Александер Стубб после встречи с президентом Александром Лукашенко.

«У нас есть кое-какие планы на будущее, например на следующий год мы планируем инвестиции в Беларусь около 260 млн евро. В среднем в год размер инвестиций может составлять до 200 млн евро», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее Лукашенко заявил, что в настоящее время Беларусь ведет работу с Европейским инвестиционным банком по кредитам примерно на полмиллиарда евро. Он подчеркнул, что это значительная сумма и условия выдачи кредитов приемлемы для страны.

Известно, что ЕИБ собирается выделить ресурсы на реконструкцию автомагистрали М7 от Минска до литовской границы. Также финансирование от банка пойдет на пограничную инфраструктуру в пункте пропуска «Каменный Лог». Речь шла о сумме в районе 110 млн евро.

Европейский инвестиционный банк — государственное финансово-кредитное учреждение Евросоюза. Собственниками банка выступают 28 государств — членов ЕС.

ЕИБ финансирует проекты в Беларуси на основании Внешнего кредитного мандата ЕС. Это дает банку гарантии, обеспеченные бюджетом ЕС, в проектах, представляющих значительный интерес для ЕС и его восточных соседей в разных сферах.

О приходе в Беларусь Европейского инвестиционного банка стороны окончательно договорились в мае 2017 года в Люксембурге. На просторах СНГ финансовый институт был представлен везде, кроме Беларуси, Туркменистана и Узбекистана. Мешали санкции.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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ЕИБ предоставил первые кредиты Беларуси на общую сумму около 160 млн евро.
 
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