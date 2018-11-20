|
Александр Турчин будет исполнять обязанности руководителя аппарата Совета министров Беларуси – указ
Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин будет исполнять обязанности руководителя аппарата Совета министров Беларуси, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.
"На первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина возложено исполнение обязанностей руководителя аппарата Совета министров Республики Беларусь", - говорится в сообщении. Соответствующий указ №456 21 ноября подписал глава государства Александр Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин будет исполнять обязанности руководителя аппарата Совета министров Беларуси, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)