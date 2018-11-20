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Болгария передала Греции 200 тыс. мин для утилизации
Болгария завершила процесс передачи около 200 тыс. предназначенных для уничтожения противопехотных мин после взрыва на предприятии вблизи болгарского села Горни Лом в октябре 2014 года, сообщил в среду МИД республики.
Изначально данные боеприпасы были отправлены для утилизации на завод "Миджур" в Болгарии, однако после взрыва на предприятии в 2014 году, в результате которого погибли 15 человек, лицензия завода на утилизацию была аннулирована.
Транспортировка мин проходила восемь недель под конвоем полиции, отмечается в сообщении.
Болгария в 1998 году присоединилась к Оттавскому договору - международной конвенции о запрете на применение, производство и накопление противопехотных мин. Греция является членом конвенции с 2003 года.
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Болгария завершила процесс передачи около 200 тыс. предназначенных для уничтожения противопехотных мин после взрыва на предприятии вблизи болгарского села Горни...
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