Болгария передала Греции 200 тыс. мин для утилизации

Болгария завершила процесс передачи около 200 тыс. предназначенных для уничтожения противопехотных мин после взрыва на предприятии вблизи болгарского села Горни Лом в октябре 2014 года, сообщил в среду МИД республики.

Изначально данные боеприпасы были отправлены для утилизации на завод "Миджур" в Болгарии, однако после взрыва на предприятии в 2014 году, в результате которого погибли 15 человек, лицензия завода на утилизацию была аннулирована.

Транспортировка мин проходила восемь недель под конвоем полиции, отмечается в сообщении.

Болгария в 1998 году присоединилась к Оттавскому договору - международной конвенции о запрете на применение, производство и накопление противопехотных мин. Греция является членом конвенции с 2003 года.