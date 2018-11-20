Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разработала проект "дорожной карты" по созданию евразийского ювелирного бренда, сообщили в пресс-службе ЕЭК в среду.

"Работа над созданием евразийского ювелирного бренда запущена, ЕЭК уже подготовила проект "дорожной карты", которая будет утверждена после проработки с представителями бизнеса и государственных органов", - говорится в сообщении комиссии со ссылкой на слова председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна.

Планируется, что ряд обсуждений проекта "дорожной карты" по созданию евразийского ювелирного бренда с участниками рынка и органами государственной власти ЕАЭС будет проведен до конца года. После согласования этот документ утвердит коллегия ЕЭК.

Предполагается, что кооперационный проект в ювелирной сфере будет реализован на принципах государственно-частного партнерства – планируется создать Евразийское ювелирное бюро (Eurasian jewelery), куда войдут представители отрасли стран ЕАЭС.

"Создание евразийского ювелирного бренда предполагает единые стандарты качества, инфраструктуру для дистрибуции и маркетинговой стратегии продвижения бренда", - пояснили в комиссии.

"Проект позволит увеличить объем экспорта ювелирных изделий в восемь раз – до 1 млрд 350 млн", - отметили в ЕЭК.