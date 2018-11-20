Трамп призвал еще снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что снижение цен на нефть является положительным явлением, и поблагодарил за эту тенденцию власти Саудовской Аравии.

"Нефтяные цены идут вниз, шикарно! Как и сокращение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, а было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте снизим их (цены) еще!" - написал он на своей странице в "Твиттере".

В среду цены на нефть эталонных марок пытаются отыграть падение накануне, вызванное неопределенностью в отношении планов ОПЕК относительно сокращения добычи.

Негативным фактором для нефтяного рынка стали более ранние заявления президента Д.Трампа о том, что Саудовская Аравия "реагирует" на его призывы удержать цены на нефть на низком уровне.